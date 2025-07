Alegrete aparece na 35ª posição entre as cidades com maior potencial de consumo em 2025

As famílias brasileiras deverão gastar cerca de R$ 8,2 trilhões ao longo deste ano. Com base na atual estimativa de 2% do PIB, essa movimentação representará um aumento real de 3,01% em relação a 2024. A conclusão é do anuário IPC Maps 2025, especializado há mais de 30 anos no cálculo de índices de potencial de consumo nacional, de acordo com fontes oficiais.

Mesmo com a elevada taxa de juros e a alta da inflação, o cenário é de otimismo para o consumo, com níveis porcentuais bem acima aos da economia. Segundo Marcos Pazzini, sócio da IPC Marketing Editora e responsável pela pesquisa, a “melhoria dos níveis de emprego com carteira assinada proporcionou uma garantia de renda ao trabalhador, refletindo diretamente na escalada dos valores de consumo.”

Para todo RS, é estimado um consumo de R$ 545 bilhões, o quarto maior valor do país. O município de Alegrete aparece na 35ª posição no Estado com potencial de consumo de R$ 2,94 bilhões. No Top 10 das cidades do RS onde os moradores mais gastarão em 2025 (Estudo IPC Maps), estão:

1 – Porto Alegre: R$ 83 bilhões

2 – Caxias do Sul: R$ 29,8 bilhões

3 – Canoas R$ 18,2 bilhões

4 – Santa Maria R$ 14,3 bilhões (subiu do 5º lugar)

5 – Pelotas R$ 13,8 bilhões (caiu do 4º lugar)

6 – Gravataí R$ 13,2 bilhões (subiu do 7º lugar)

7 – Novo Hamburgo R$ 11,4 bilhões (caiu do 6º lugar)

8 – Passo Fundo R$ 11 bilhões (subiu do 9º lugar)

9 – São Leopoldo R$ 10,7 bilhões (caiu do 8º lugar)

10 – Viamão R$ 9,9 bilhões

A oferta maior de vagas de emprego formal também influenciou a atual configuração do perfil empresarial do País. Se nos anos anteriores houve um grande aumento na quantidade de empresas abertas, sobretudo de Microempreendedores Individuais (MEIs), em 2025 o crescimento de 4,2% em relação a 2024 foi puxado principalmente pelas Microempresas (MEs) em detrimento das MEIs, cuja quantidade basicamente se manteve.

