Alegrete apresenta experiência de sucesso na captação de famílias acolhedoras em encontro técnico estadual

O Serviço de Acolhimento Familiar de Alegrete foi destaque na última quarta-feira (16) durante o Encontro Técnico Ampliado: Práticas em Família Acolhedora no RS. O evento reúne profissionais e gestores envolvidos na política de proteção à infância e à adolescência e tem como objetivo promover a troca de experiências, a reflexão e a disseminação de práticas desenvolvidas pelos municípios gaúchos que oferecem o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA).

Representando Alegrete, a coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar, a psicóloga Thaís Campos da Cunha, apresentou a experiência do município na captação, mobilização e habilitação de novas famílias acolhedoras.

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Atualmente, Alegrete conta com 35 famílias acolhedoras habilitadas, número que coloca o município em posição de destaque no Estado. A realidade chama atenção especialmente diante do desafio enfrentado por diferentes municípios gaúchos para ampliar o número de famílias disponíveis para receber crianças e adolescentes que necessitam temporariamente de acolhimento.

Mobilização da comunidade é estratégia fundamental

A experiência apresentada durante o encontro demonstra que a mobilização permanente da comunidade, a divulgação do serviço, o trabalho de sensibilização e o acompanhamento próximo das famílias são fatores fundamentais para ampliar a capacidade de acolhimento.

O próprio Ministério Público do Rio Grande do Sul aponta, em estudo sobre a modalidade, a sensibilização da sociedade e a existência de um número suficiente de famílias habilitadas como desafios importantes para a consolidação do acolhimento familiar. A diversidade de perfis e necessidades das crianças e adolescentes atendidos também exige uma rede preparada e continuamente mobilizada.

Em Alegrete, o trabalho desenvolvido pelo serviço busca justamente aproximar a comunidade dessa política pública, apresentando o funcionamento do acolhimento familiar e orientando as pessoas interessadas em conhecer e participar do processo.

Uma equipe pequena por trás de um grande resultado

De acordo com a profissional, o resultado alcançado pelo município é fruto do trabalho cotidiano de uma equipe enxuta, mas comprometida com a proteção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes. Integram o Serviço de Acolhimento Familiar de Alegrete a assistente social Gislaine Figueira Alves, a coordenadora e psicóloga Thaís Campos da Cunha, a estagiária Maria Eduarda Lima e o agente administrativo Diego Mendonça.

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A equipe atua em diferentes etapas do serviço, desde a divulgação e mobilização da comunidade até a acolhida e orientação das famílias interessadas, avaliação e habilitação, capacitação, acompanhamento das famílias acolhedoras e articulação com a rede de proteção.

O trabalho envolve planejamento, dedicação e acompanhamento contínuo, com o propósito de garantir que as famílias estejam preparadas para oferecer cuidado e proteção durante o período de acolhimento.

Acolhimento familiar oferece convivência em ambiente de proteção

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é destinado a crianças e adolescentes que precisam ser temporariamente afastados de suas famílias de origem por determinação de medida de proteção. Nesse modelo, famílias previamente selecionadas, capacitadas e acompanhadas pelo serviço recebem crianças e adolescentes em suas próprias residências, proporcionando cuidado, proteção, afeto e convivência familiar durante o período necessário.

A proposta é oferecer um ambiente familiar individualizado enquanto são avaliadas e trabalhadas as possibilidades de reintegração à família de origem. Quando isso não é possível, são consideradas outras medidas previstas na legislação.

Para a equipe de Alegrete, alcançar a marca de 35 famílias habilitadas representa mais do que um número. Significa ampliar a capacidade do município de oferecer acolhimento em ambiente familiar para crianças e adolescentes que estejam sob medida de proteção.

A participação no encontro técnico estadual permite que a experiência de Alegrete seja compartilhada com outros municípios e evidencia como o trabalho permanente de mobilização, sensibilização e acompanhamento pode contribuir para o fortalecimento do acolhimento familiar no Rio Grande do Sul.

“Mais do que apresentar números, o município leva ao debate estadual uma experiência construída diariamente junto à comunidade, mostrando que o fortalecimento da rede de proteção à infância depende da união entre poder público, profissionais, famílias e sociedade”, pontuou a coordenadora.