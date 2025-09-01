Alegrete apresenta potencial produtivo e cultural na 48ª Expointer

Em cerimônia protocolar conduzida pelo radialista e patrão do CTG Farroupilha, Giovane Moraes, foi aberta oficialmente a programação da Casa do Alegrete, espaço que concentra as iniciativas do município dentro da maior feira agropecuária da América Latina.

A ação é organizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), em parceria com as Secretarias de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O evento contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, representantes do setor produtivo, legislativo, entidades de classe, além de artesãos e servidores públicos. Entre os destaques, estiveram o Diretor-Geral da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Amaral, e o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, Fernando Lucas.

Reconhecido como potência no agronegócio, Alegrete possui o maior rebanho de bovinos e bubalinos do Rio Grande do Sul, além do segundo maior rebanho ovino estadual, criados em grande parte em campos nativos. O município também é o quarto maior produtor nacional de arroz e está entre os líderes em área plantada de soja no estado.

Nos últimos anos, a produção local vem se diversificando com a expansão da olivicultura, da vitivinicultura e da produção de leite. Esse desempenho assegurou a Alegrete o título de maior PIB agropecuário do Rio Grande do Sul, consolidando sua relevância no cenário brasileiro.

Durante a cerimônia, Márcio Amaral destacou a representatividade das agroindústrias locais, responsáveis pela produção de queijos, doces, iogurtes, charque, linguiça campeira, azeite de oliva e vinhos – produtos que reforçam a marca de qualidade e tradição do município.

A valorização cultural também esteve em pauta. Patrícia Reis da Luz, analista de relacionamento do Sebrae, apresentou o Programa Municipal de Fomento ao Artesanato – Baita Chão, que reúne artesãos e artesãs locais sob uma marca coletiva já consolidada na região.

Já o engenheiro agrônomo Leonardo Cera, Diretor de Turismo da SEDETUR, falou sobre o projeto Sabores do Pampa e o fortalecimento do Turismo Rural e Agroturismo, iniciativas que ampliam o potencial econômico do município e criam novas oportunidades para produtores e visitantes.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas, anunciou os principais eventos do calendário oficial de Alegrete:

Trilha Caminho do Pampa – 27 de setembro de 2025

Alegrete Summit – 6 e 7 de outubro de 2025

83ª Exposição Agropecuária de Alegrete – 6 a 12 de outubro de 2025

3º EICAPAMPA – Encontro Internacional dos Caiaqueiros do Pampa – 14 a 16 de novembro de 2025

Festival Alegretense da Canção – 14 a 16 de novembro de 2025

Natal Iluminado – dezembro de 2025

44ª Feira do Livro de Alegrete – 30 de setembro a 5 de outubro de 2025

4º Festival Estadual da Linguiça Campeira – 10 e 11 de abril de 2026

O mês de setembro também terá atenção especial com os Festejos Farroupilhas, cuja patronagem estadual neste ano coube a Márcio Amaral.

A solenidade teve pronunciamentos de vereadores e representantes da Câmara Municipal, reforçando a importância do espaço como vitrine para a cidade. Também marcaram presença a coordenadora da Casa do Alegrete, Rejane Corrêa, representantes do Sindicato Rural, além de servidores municipais e estagiários da SEDETUR.

A participação do patrão do CTG Farroupilha e radialista da Rádio Nativa FM, Giovani Moraes acompanhado da esposa Aline Moraes, reforçou o elo entre tradição, comunicação e cultura.

O encerramento do protocolo destacou que a Casa do Alegrete é mais do que um espaço institucional: é a tradução da identidade de um município que reúne tradição gaúcha, inovação, turismo e uma agropecuária pujante.

Ao levar para a Expointer um pouco de suas riquezas culturais e produtivas, Alegrete reafirma seu papel de liderança no Rio Grande do Sul e no Brasil.