Alegrete atinge 29% da área prevista para o plantio de arroz irrigado

Com 243.484 hectares semeados, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul atingiram, nesta semana, 25,12% do previsto (969.192 ha). O crescimento em relação ao levantamento anterior foi de 5,69 pontos percentuais (no dia 30/09 estava em 19,43%). A chuva da semana passada não favoreceu os trabalhos de plantio, principalmente nas áreas do Sul, Centro e Leste do RS.

Os dados divulgados são do Instituto Rio Grandense do Arroz, a partir de informações coletadas diretamente nas lavouras pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural na última quarta-feira (7). Do total semeado até o momento no Estado, 101.898 hectares encontram-se na fase de emergência, enquanto 38.548 ha estão no ciclo vegetativo.

Em Alegrete, já são 29% da área plantada, equivalente a 15.902 hectares. Segundo informações do Irga Alegrete, a intenção de plantio é de 54.837 hectares, porém os técnicos salientam que pode haver uma redução em função da disponibilidade de água devido aos níveis das barragens ainda não terem chegado em sua totalidade.

Já foram 243.794,26 hectares de um total estimado de 969.192 ha no Estado. Os dados foram apurados no final do mês de setembro pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga diretamente junto aos produtores.

Do semeado até o momento, 102.208 hectares estão na chamada fase de emergência, enquanto 38.748 ha encontram-se na fase vegetativa.

A Fronteira Oeste já está com 41,84% (121.212 ha de 289.737 ha), a mais adiantada até o momento. Já a Zona Sul aparece no levantamento do Irga com 37,98% da área semeada (60.779 ha de um total e 160.284 ha).

A Campanha vem na sequência, com 16,34% (23.122 ha de 141.540 ha), seguida da Planície Costeira Interna, com 13,2% (18.538 ha de140.487 ha). A região Central alcançou 8,17% (10.631 ha de 130.202 ha) e a Planície Costeira Externa registra 8,6% (9.202 ha de 106.942 ha).

Júlio Cesar Santos Fonte: IRGA Fotos: Nourival Neto