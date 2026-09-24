Alegrete avança com obra que será marco no atendimento a pacientes com dependência química e transtornos mentais

A visita foi acompanhada pelo prefeito Jesse Trindade, pela coordenadora regional de Saúde, Haraceli Fontoura, pela coordenadora-adjunta Andreia Carneiro, pela secretária municipal de Saúde, Heilli Temp, e por representantes da administração da Santa Casa.

A obra já apresenta avanço significativo, especialmente no andar térreo, que começa a tomar forma para receber a estrutura destinada ao atendimento especializado em saúde mental.

A nova unidade deverá ampliar a capacidade de atendimento da região, com uma equipe especializada para receber pacientes com transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outros quadros de sofrimento mental. A implantação do serviço vinha sendo buscada há algum tempo pela administração da Santa Casa.

Os recursos fazem parte dos investimentos realizados pelo Governo do Estado por meio do programa Avançar na Saúde. Ao longo dos últimos investimentos, a Santa Casa de Alegrete já recebeu mais de R$ 15 milhões destinados à melhoria da estrutura hospitalar.

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O pacote mais recente, de R$ 5,58 milhões, contempla a construção da Unidade de Saúde Mental e a aquisição de 18 novas máquinas para o setor de Hemodiálise do hospital.

Para a secretária municipal de Saúde, Heilli Temp, a implantação da unidade representa um avanço importante para Alegrete e para os municípios da região.

“Esta ala é muito importante, pois fará atendimentos, assim como a desintoxicação dos pacientes. Ter esta unidade aqui na cidade, onde eles possam ser melhor manejados, inicialmente com 10 leitos, é de extrema importância”, afirmou.

Heilli também destacou o aumento da demanda relacionada ao uso de drogas e aos sofrimentos mentais, incluindo situações que atingem crianças e adolescentes.

“Vejo hoje que vivemos uma epidemia de drogadição e sofrimentos mentais na cidade e na região, inclusive que afetam crianças”, declarou.

A previsão é de que a nova estrutura amplie a oferta de atendimento especializado e permita que pacientes que necessitam de acompanhamento em saúde mental sejam atendidos mais próximos de suas comunidades.

A implantação da unidade também representa uma nova etapa para a rede regional de atenção à saúde mental, concentrando no município uma estrutura específica para acolhimento, tratamento e acompanhamento de pacientes que necessitam de cuidados especializados.