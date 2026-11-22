A torre onde ficará o radar, construída em frente ao Museu do Gaúcho na Zona Leste da cidade, terá alcance de aproximadamente 400 quilômetros, fornecendo informações meteorológicas em tempo real e contribuindo para o monitoramento e a prevenção de eventos climáticos, como temporal com ventos, chuvas, granizo em toda a região.

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O prefeito Jesse Trindade dos Santos informa que além disso, a empresa responsável pela instalação do Radar também está contribuindo com a revitalização da fachada e a iluminação do prédio do antigo aeroporto, valorizando esse espaço histórico da cidade.

Uma conquista que une tecnologia, segurança e valorização do patrimônio de Alegrete, ressaltou o prefeito de Alegrete.