Alegrete avança nas discussões sobre o futuro da antiga Usina Osvaldo Aranha

O encontro teve como pauta a avaliação da visita técnica realizada em setembro e a definição de encaminhamentos para o aproveitamento da estrutura.

O presidente da Comissão, vereador Gilmar Martins, conduziu a reunião, que contou com a participação de representantes do Legislativo, do Executivo, de instituições de ensino e de ex-funcionários da Usina.

Visita técnica apontou possibilidades de aproveitamento da estrutura

Durante o encontro, os integrantes avaliaram a visita técnica realizada em setembro às instalações da antiga Usina, acompanhados por colaboradores da empresa concessionária ENGIE. A atividade permitiu conhecer as condições atuais da estrutura e discutir alternativas para a utilização dos espaços que ainda apresentam condições de uso.

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A comitiva reuniu integrantes da Comissão Especial, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Firmina Soares, ex-funcionários da Usina e representantes da Prefeitura, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), do Exército Brasileiro, da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) e do Sebrae RS.

Os participantes consideraram a visita positiva e destacaram a possibilidade de estabelecer parcerias entre instituições públicas e privadas para viabilizar projetos na área.

Município prepara carta de intenções à União

Entre os encaminhamentos definidos está a elaboração de uma Carta de Intenções do Município, que será encaminhada à Secretaria do Patrimônio da União (SPU). O documento, assinado pelos Poderes Legislativo e Executivo, deverá manifestar o interesse de Alegrete em destinar as instalações a atividades de instituições de ensino, como o IFFar e a Unipampa.

Outra medida anunciada pelo prefeito Jesse Trindade é a edição de um decreto municipal para instituir um grupo de trabalho técnico. A equipe ficará responsável por elaborar uma proposta de utilização da área, considerando o compartilhamento dos espaços entre diferentes instituições e demais interessados.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância histórica da antiga Usina para o município e as perspectivas de utilização do espaço.

“Acho que esse projeto é uma virada de chave para a história do município”, afirmou Jesse Trindade.

Comissão busca alternativas para o futuro da Usina

Participaram da reunião o presidente da Comissão Especial, vereador Gilmar Martins; o relator, vereador José Rubens Rosa Pillar; e a presidente da Câmara Municipal, vereadora Firmina Soares. Também estiveram presentes o prefeito Jesse Trindade, os ex-funcionários Augusto Goulart, Luis Caetano Rosso, Enesildo Santos e José Augusto Carvalho, além de Jonas Sponchiado, representante da direção do IFFar Alegrete, e dos professores Alessandro Girardi e Mauro Fonseca Rodrigues, representantes do PampaTec.

Com a elaboração da Carta de Intenções e a previsão de criação do grupo de trabalho técnico, o município busca avançar na construção de uma proposta para o aproveitamento da antiga Usina Termoelétrica Osvaldo Aranha, com foco na articulação entre instituições e na definição de usos para a estrutura.

Foto e Fonte: assessoria CMA