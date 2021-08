O tiro atravessou o telhado do cômodo. De acordo com a mãe da menina, ela estava em casa quando ouviu o barulho e logo percebeu que o projétil havia perfurado o telhado e atingido a “caixa do ursinho” que ficava ao lado da cama onde a filha dormia. Foi por muito pouco que o projétil não atingiu a criança.

Alegrete: bala perdida, de fuzil, atinge quarto de menina que estava dormindo – foto PAT

Ela acionou a Brigada Militar e disse que não sabe precisar de onde possa ter ocorrido os disparos. A dona de casa apenas destacou que a residência fica nas adjacências de uma Unidade Militar(6ºRCB). A reportagem buscou informações do quartel que a moradora citou e, de acordo com informações do RP, não houve instruções de tiros durante a manhã. Além disso, o estande é muito seguro com duas barreiras e cobertura – salientou.

Por ser uma munição de uso restrito, a ocorrência foi realizada na Delegacia de Polícia de Alegrete e o projétil apreendido.

