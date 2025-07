Alegrete | BM prende homem com drogas avaliadas em mais de R$ 100 mil

O flagrante ocorreu no bairro Maria do Carmo.

Durante patrulhamento na região, a guarnição recebeu denúncias. Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento e visualizaram um homem de 24 anos saindo da residência apontada na denúncia, carregando uma mochila. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele arremessou o volume em direção a uma casa e foi abordado em seguida. Na revista pessoal, foram encontradas diversas embalagens plásticas do tipo zip-lock e um invólucro contendo cocaína, já fracionada e pronta para venda.

Na mochila arremessada estavam um tijolo de crack, um tijolo e meio de cocaína, um invólucro com crack fracionado e uma balança de precisão. Dentro do imóvel, os policiais localizaram ainda outras embalagens plásticas, dois aparelhos celulares e R$ 108 em dinheiro. No local, estava uma mulher de 22 anos, companheira do acusado. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes, enquanto a mulher foi ouvida como testemunha. Ao total, o valor está avaliado em mais de 100mil reais em drogas, pós venda.

A Brigada Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 190, contribuindo para o combate ao tráfico de drogas.