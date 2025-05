Alegrete brilha nas Olimpíadas Especiais das Apaes Gaúchas

Do dia 1° a 4 de maio, em Canoas, ocorreu a XXII Olimpíadas Especiais das Apaes Gaúchas – Estadual, onde os melhores atletas do estado foram selecionados para disputarem a Nacional, que ocorrerá em Brasília no final do ano.

A delegação alegretense, que somada a delegação das cidades de Bagé e Santana do Livramento, formaram a delegação do 13° Conselho, que representou a região com diversas modalidades, Alegrete contou com a Bocha Paralímpica e o Futsal, que contaram com atletas do município.

Na Bocha Paralímpica, foram duas representantes, Viviane Catilhos, que tem como Staff Maíra Castilhos e entrou com o técnico Dener Leal, chegando às classificatórias. E Natiele Souza, que foi acompanhada da Vanusa Souza, entrou com a técnica Raquel da Silva, chegando às quartas de final. Ambas atletas também foram treinadas pelo professor Jonathan. As meninas fizeram bonito, mostraram que tem muito potencial e arrancaram elogios dos árbitros e dos competidores mais experientes.

No Futsal Masculino, Alegrete contou com um time de craques: Carlos Iran Teixeira, Flávio Eliel Carrion, Leonardo Rosso, Ezequiel de Jesus, Gabriel Ferrão, Vinícius Cunha, Luan Aires e Luiz Henrique Moreira. Treinados pelos técnicos Alonso Medeiros e Carina Moraes. O time mostrou muita garra e força de vontade, visto a grande quantidades de partidas que fizeram em poucos dias, e como resultado de muito treino e empenhos da equipe, os meninos foram a 3ª Melhor Equipe de Futsal Masculino da Série B das Olimpíadas Estaduais.

Toda a Apae Alegrete vibra com a participação e as colocações, e se sente orgulhosa de seus atletas e profissionais que estiveram nesse evento incrível da Federação Estadual das Apaes do Rio Grande do Sul.

“Agradecemos a todos que nos auxiliaram de alguma maneira para que eles pudessem viver esse momento. Em especial ao motorista e a empresa TransRéus, pela sensibilidade e carinho com os nossos atletas. Esporte inclui e salva vidas”, destacou a direção.

Fotos: Apae Alegrete