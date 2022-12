Alegrete brilha no Reponte de Artes Gaúchas em São Francisco de Assis

Um evento campeiro e artístico, atualmente é realizado somente nos concursos artístico, nas modalidades de Declamação (masculino e feminino) e Danças Tradicionais (pré-mirim, mirim, juvenil e adulto).

No último final de semana aconteceu a sua 18ª edição com a participação de centenas de tradicionalistas que participaram ativamente do evento na Terra do Bugio.

A cidade de Alegrete foi bem representada pelo CTG Farroupilha, Grupo Nativista Ibirapuitã – GNI; DTG Juventude e DTG Emílio Zuñeda, que trouxeram importantes premiações para o município.

Na Categoria Mirim o CTG Farroupilha foi o campeão em Danças Tradicionais e 1º Lugar em Coreografia.

Pela Categoria Juvenil, o título ficou de Danças Tradicionais foi para o Grupo Nativista Ibirapuitã, seguido do DTG Juventude, 3º Lugar em Danças Tradicionais CTG Farroupilha e 4º Lugar DTG Emílio Zuneda.

Juvenil do GNI vence o terceiro evento regional

DTG juvenil com a invernada juvenil foi o vice campeão.

Centro de Tradições Gaúcha Farroupilha

Juvenil do DTG Emílio Zuñeda

O 1° Lugar categoria juvenil em coreografia (entrada), foi para o DTG Emílio Zuñeda e a invernada veterana do CTG Farroupilha venceu em Danças Tradicionais.

Veterana do Farroupilha garantiu mais um título

Já na categoria adulta o 1º Lugar em Danças Tradicionais foi para o Grupo Nativista Ibirapuitã, que também arrematou o título de campeão em Coreografia. A invernada juvenil do DTG Juventude, conta com os instrutores Andrei Aquino e Patrícia Silveira, que também coordenam os trabalhos na invernada Veterana e a mirim do CTG Farroupilha.

Os instrutores do DTG Emílio Zuneda são João Fonseca e Cristiele Silveira. Pelo Grupo Nativista Ibirapuitã

Rafael Machado e Tayara Carus, juntamente com coordenação de Eliane Toledo. Pessoas que se dedicam a lapidar talentos nas danças tradicionais e cultivar as tradições, aliado ao esforço e incentivo dos pais que lutam diariamente para o crescimento do movimento.

Entre as premiações individuais mais prêmios para Alegrete. Na categoria juvenil Dança de Salão, Eduardo Mendes Goulart e Emili Hoffman Garcia da Silva do DTG Juventude foram campeões. Na declamação juvenil Isadora Pimentel Rodrigues assegurou o 2º lugar. Já na declamação pré-mirim Helena Alves de Oliveira também ficou na 2ª colocação.

Na declamação pré-mirim masculino o talentoso Henricco Machado Duarte do CTG Farroupilha foi o 3º lugar.