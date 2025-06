Alegrete | Câmara aprova a liberação de sensores de monitoramento de glicose para pacientes com diabetes tipo 1

O projeto dispõe sobre a concessão de benefício para pessoas com esse tipo de diabetes, incluindo a possibilidade de fornecimento do sensor contínuo de glicose Freestyle Libre pela rede municipal de saúde.

Entre os presentes estava Ardilles Mendonça, pai de um menino de 12 anos que convive com a doença há quatro anos. Segundo ele, a mobilização para garantir o acesso ao sensor teve início ainda quando o atual vice-prefeito, Luciano Belmonte, exercia mandato como vereador. Desde então, a luta por políticas públicas específicas para o tratamento do diabetes tipo 1 em Alegrete tem avançado.

“O sensor Freestyle Libre oferece monitoramento contínuo da glicose por 24 horas. Ele dura 15 dias e depois precisa ser substituído. Isso representa mais qualidade de vida para os pacientes, especialmente para as crianças que enfrentam a rotina de controle da glicemia de forma constante”, explicou Mendonça.

A proposta apresentada pela Prefeitura e agora levada ao plenário busca garantir esse recurso como parte da rede pública de atenção à saúde, aliviando as famílias de custos elevados com equipamentos essenciais ao controle da doença.

O que é o diabetes tipo 1

O diabetes tipo 1 é uma condição crônica de origem autoimune. Nela, o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, responsáveis por produzir insulina — hormônio fundamental para a absorção da glicose pelas células do corpo. Sem insulina suficiente, a glicose se acumula no sangue, podendo causar uma série de complicações de saúde.

Apesar de ser mais comum entre crianças e adolescentes, a doença também pode se manifestar em adultos. Fatores genéticos e ambientais ainda estão sendo estudados como possíveis desencadeadores da condição.

Sintomas mais comuns do diabetes tipo 1:

Sede excessiva (polidipsia)

Urinação frequente (poliúria), inclusive durante a noite

Fome constante (polifagia)

Perda de peso sem causa aparente

Visão embaçada

Cansaço frequente

A comunidade que acompanha a pauta considera que a aprovação do PL 32/2025 será um marco importante no tratamento do diabetes tipo 1 em Alegrete, sinalizando sensibilidade por parte do poder público às necessidades das famílias afetadas pela doença. O uso do sensor contínuo pode reduzir significativamente os riscos de crises de hipoglicemia e hiperglicemia, além de contribuir para um controle mais efetivo da glicemia.

A votação do projeto sinaliza uma importante aproximação entre demandas sociais e a atuação do Legislativo, especialmente em áreas sensíveis como a saúde infantil. A expectativa dos pais, agora, é que o projeto avance sem entraves e se transforme em política pública efetiva no município.