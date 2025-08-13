Alegrete: Câmara aprova consulta popular sobre a cobrança do estacionamento rotativo

O autor, vereador Eder Fioravante, defendeu mais uma vez que a população precisa ter a oportunidade de ser ouvida sobre o tema. Outros vereadores citaram que os comerciantes também são interessados no tema e que a consulta popular será importante para a Câmara ter uma referência do posicionamento da população. Na votação, a proposição foi aprovada.

Fioravante justificou seu pedido alegando que a adoção de políticas públicas que afetam diretamente o cotidiano da população deve ser acompanhada de mecanismos de escuta ativa e participação democrática. “O sistema de estacionamento rotativo, ao incidir sobre o espaço urbano de uso coletivo, interfere na mobilidade, na atividade comercial e na rotina das famílias alegretenses”, ponderou.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Eder salientou que diante das crescentes manifestações de insatisfação popular, é dever da Câmara Municipal oportunizar à sociedade um canal legítimo de manifestação sobre o tema, em consonância com os princípios constitucionais da gestão participativa, da legalidade, da moralidade e da eficiência.

“A realização de consulta referendária digital, por meio do site oficial da Câmara, representa um instrumento moderno e acessível de participação cidadã, capaz de subsidiar o debate público com legitimidade e representatividade, fortalecendo a confiança nas instituições e reafirmando o compromisso do Poder Legislativo com a escuta popular”, explicou em sua justificativa.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A consulta deverá ser amplamente divulgada nos canais institucionais, garantir acesso facilitado aos cidadãos e permanecer disponível por prazo razoável, de modo a permitir ampla participação da população.

