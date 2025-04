Alegrete | Carreata Solidária no Dia de São Jorge arrecada mais de 700 litros de leite

Com concentração no Largo da Viação Férrea, a carreata percorreu ruas do centro da cidade. Antes da saída, houve uma exaltação aos orixás, com pedidos de bênçãos e agradecimentos a todos que contribuíram com doações nesta ação solidária.

O objetivo deste ano foi arrecadar leite para doar à Casa Lar Ari Paim, que acolhe idosos do sexo masculino em Alegrete. Jane da Padilha destaca que a carreata foi excelente e aproveitou para agradecer a todos que participaram e doaram. Mesmo sendo apenas a segunda edição, a Carreata Solidária de 2025 superou a de 2024. “Isso nos emociona muito, pois vamos poder ajudar quem precisa”, enfatizou a religiosa.

A atividade aconteceu justamente no dia de São Jorge, que foi representado sobre um carro, abençoando os presentes.

Todos os integrantes do templo se empenharam em arrecadar o máximo possível de caixas de leite, conscientes da necessidade enfrentada pelos idosos assistidos pelo Lar Ari Paim.

Dias antes da carreata, as doações começaram a chegar no templo, localizado no bairro Boa Vista, em Alegrete. A entrega do leite – um dos alimentos mais utilizados em diversos pratos – será organizada por Jane da Padilha e pelos parceiros do templo.