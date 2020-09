Alegrete chega a 580 casos confirmados e 518 recuperados da Covid-19

Compartilhe









Nesta quarta-feira, 23, foram registrados 7 casos positivos de Covid-19 e 17 pacientes recuperados. Os positivos são 4 mulheres e 3 homens, com idades entre 26 e 61 anos, todos estão em isolamento domiciliar. Os recuperados estavam em domicílio. Um paciente positivo recebeu alta hospitalar e passou para o isolamento domiciliar.

Alegrete chegou a 580 casos confirmados, com 518 recuperados, 47 ativos (46 em isolamento domiciliar e 01 hospitalizado) e 15 óbitos.

São 6.251 pessoas testadas, sendo 5.664 negativos, 580 positivos e 7 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 188 pessoas.

Um paciente positivo, da cidade de São Borja, que estava na UTI Covid, veio a óbito no dia de hoje. O resultado do exame do homem que veio a óbito na segunda-feira deu negativo.

