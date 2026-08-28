Alegrete: chuva concentra-se na sexta; fim de semana terá melhora

Chuva mais significativa está prevista para esta sexta-feira; instabilidade perde força e dá lugar a períodos de sol entre nuvens no sábado e domingo

A tendência para Alegrete é de sexta-feira chuvosa e mais instável, seguida por um fim de semana de melhora gradual. O sábado ainda começa com bastante nebulosidade, enquanto o domingo apresenta condições mais favoráveis, com presença de sol entre nuvens e baixa possibilidade de chuva.

Alegrete deve ter um fim de semana de melhora gradual nas condições do tempo. Após uma sexta-feira (28) marcada por maior instabilidade e previsão de chuva expressiva, a tendência é de redução da nebulosidade e diminuição das chances de precipitação a partir de sábado (29).

A sexta-feira concentra os maiores acumulados de chuva previstos para a região, com estimativa de até 47,6 milímetros. As temperaturas permanecem amenas, e a máxima não deve ultrapassar os 20°C.

Sábado começa nublado, mas tempo melhora durante a tarde

O sábado (29) deve começar com muitas nuvens sobre Alegrete. Ao longo da tarde, porém, estão previstas aberturas de sol e redução gradual da nebulosidade.

Os termômetros devem marcar 14°C de mínima e 21°C de máxima. A possibilidade de chuva é baixa, estimada em aproximadamente 10%, com chance apenas de alguma ocorrência isolada.

A mudança nas condições meteorológicas está associada ao afastamento da instabilidade que atua sobre o Estado.

Domingo terá mais períodos de sol

No domingo (30), o tempo deve ficar ainda mais favorável. A previsão indica sol entre nuvens durante o dia, com temperaturas novamente variando entre 14°C e 21°C.

Os ventos devem soprar de leste, com intensidade moderada. A chance de chuva permanece baixa, também em torno de 10%.

Com o deslocamento da instabilidade para o norte do Rio Grande do Sul, Alegrete deverá experimentar um fim de semana mais tranquilo, embora ainda com presença de nebulosidade e temperaturas amenas.

Previsão para o fim de semana

Dia Condição do tempo Mínima Máxima Chuva Sábado (29) Nublado, com aberturas de sol à tarde 14°C 21°C 10% Domingo (30) Sol entre nuvens 14°C 21°C 10%

Segunda-feira mantém temperaturas amenas

Na segunda-feira (31), o tempo deve continuar com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Durante a noite, a nebulosidade aumenta, mantendo o céu com muitas nuvens.As temperaturas ficam entre 14°C e 19°C.