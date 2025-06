Alegrete: chuva deve superar 130 mm e MetSul mantém alerta para inundação do rio Ibirapuitã

Volumes entre 150mm e 300mm de precipitação são esperados em diversas regiões.

Em Alegrete, nas últimas 72 horas o acumulado de chuva é de 77mm. Só na estação pluviométrica da CPRM no Rio Ibirapuitã foram registrados cerca de 69 mm. O nível do rio nesta segunda-feira é de 6m09cm. Conforme previsão do Metsul para o município de Alegrete são estimados 133mm entre segunda e sexta-feira (20). Somente entre terça e quarta a chuva pode atingir mais de 88mm.

Antes do período chuvoso, a segunda-feira, 16, começará sob ar frio e tempo firme. O sol aparece pela manhã.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A trégua da chuva, porém, será curta. Isso porque, entre a tarde e a noite, a cobertura de nuvens volta a aumentar e o tempo se instabiliza com chuva em pontos do Oeste, Noroeste, Centro e da Campanha.

Conforme alerta meteorológico emitido pela Defesa Civil com vigência até dia 18, entre a tarde de hoje (16) até quarta-feira (18), instabilidades devem atuar no Estado, com chuva forte e persistente, raios, temporais, queda de granizo e rajadas de vento na maioria das regiões.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A partir da tarde de segunda-feira (16), instabilidade avançam sobre o Estado, com chuva moderada a pontualmente forte, raios, temporais isolados com queda de granizo que devem atuar no Oeste, Campanha e parte do Centro, com acumulados variando entre 40 e 90 mm/dia, enquanto na Costa Doce, Sul e Missões, ficam abaixo de 40 mm/dia. As rajadas de vento variam entre 60 e 80 km/h na metade Norte do Estado, podendo também atuar durante as instabilidades em outras regiões. O dia amanhece com temperaturas baixas, com mínimas oscilando entre 2°C e 11°C e possibilidade de geada nos Campos de Cima da Serra.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na terça-feira (17), instabilidades com chuva forte, raios, temporais com queda de granizo, com acumulados variando entre 40 e 80 mm/dia. Para quarta-feira (18), as instabilidades seguem, com chuva forte e persistente, raios, temporais isolados, queda de granizo e rajadas de vento de 50 a 80 km/h. Os acumulados variam entre 40 e 90 mm/dia.

Há risco de alagamentos e inundações em áreas urbanas e rurais de diferentes municípios com risco de deslizamentos. A chuva volumosa trará subida de rios, sobretudo aqueles que cruzam o Oeste, Noroeste e o Centro do estado, como Uruguai, Ibicuí, Vacacaí, Ijuí, Ibirapuitã e Quaraí.