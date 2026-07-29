Alegrete| Chuvas intensas podem comprometer produtividade no campo

Além dos transtornos causados por alagamentos e dificuldades de acesso às propriedades rurais, o excesso de água pode comprometer o desenvolvimento das principais culturas agrícolas do município, como trigo, milho e soja, além de reduzir a fertilidade do solo.

O mais recente levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta que, embora as condições climáticas tenham favorecido grande parte das lavouras brasileiras até a primeira quinzena de julho, as precipitações intensas registradas no fim do mês passaram a representar um fator de preocupação, especialmente no Rio Grande do Sul.

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Entre os principais problemas está a lixiviação, processo provocado pelo excesso de água que carrega nutrientes essenciais do solo, como nitrogênio, potássio, cálcio e magnésio, para camadas mais profundas. Com isso, as plantas encontram maior dificuldade para absorver esses nutrientes, o que pode comprometer o crescimento e reduzir a produtividade das lavouras.

Em Alegrete, onde o cultivo de trigo ocupa importante espaço durante o inverno, o excesso de chuvas pode favorecer o aparecimento de doenças fúngicas, dificultar os tratos culturais e comprometer o desenvolvimento das plantas.

Outro fator de preocupação é a saturação do solo, que reduz a oxigenação das raízes e limita a absorção de água e nutrientes. Caso o período chuvoso se prolongue, produtores poderão enfrentar perdas de produtividade e aumento nos custos com fungicidas e correção nutricional das lavouras.

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As áreas cultivadas com milho também exigem atenção. Embora a cultura necessite de boa disponibilidade hídrica, o excesso de precipitação pode provocar encharcamento do solo, prejudicando o sistema radicular e favorecendo doenças. Além disso, em propriedades onde ainda existem áreas destinadas ao milho safrinha ou ao preparo para a próxima safra, a retirada de nutrientes do solo pode exigir maior investimento em adubação para manter o potencial produtivo.

Mesmo estando fora do período de desenvolvimento da cultura, a soja também poderá ser impactada futuramente. Solos que sofrem perdas de nutrientes durante o inverno tendem a exigir maior correção antes do plantio da próxima safra. Caso a fertilidade não seja recomposta adequadamente, o desenvolvimento inicial das plantas poderá ser prejudicado, refletindo no potencial produtivo da lavoura.

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Além da agricultura, as chuvas constantes também afetam a pecuária, atividade tradicional em Alegrete. Pastagens permanecem encharcadas, dificultando o pastejo dos animais e reduzindo a qualidade da forragem. O excesso de umidade também aumenta o risco de doenças nos cascos dos bovinos e ovinos, além de dificultar o manejo nas propriedades rurais.