Alegrete| Colisão entre dois carros faz Prisma subir na calçada e atingir academia

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (9), no cruzamento das ruas Visconde de Tamandaré e Venâncio Aires, Centro, em Alegrete.

9 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política 0

Segundo as informações apuradas pelo PAT, um veículo Prisma, conduzido por uma mulher, teria invadido a preferencial ao ingressar na rua Venâncio Aires, que tem preferência de circulação no cruzamento. O carro acabou colidindo com um Onix, conduzido por um motorista de aplicativo.bCom o impacto, o Prisma subiu a calçada e atingiu a estrutura de uma academia localizada na esquina.

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O atendimento contou com apoio da Guarda Municipal e do Samu. Foi realizado teste do etilômetro nos dois condutores, com resultado zero para ambos. O acidente foi por volta das 7h20min.

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