Alegrete com chuva intensa e previsão tempestade nesta sexta-feira, alerta Defesa Civil

Os gaúchos estão se preparando para enfrentar mais um evento climático desafiador. De acordo com a Climatempo Meteorologia, um ciclone extratropical está previsto para se formar entre o litoral do Rio Grande do Sul e o Uruguai nesta sexta-feira, 18. A previsão é de chuva intensa e rajadas de vento que podem atingir até 70 km/h.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alertas para diversas regiões do estado, incluindo Oeste, Sul, Centro, Leste, Região Metropolitana e Serra, onde se espera a maior intensidade da instabilidade. São esperadas chuvas de até 70 mm, podendo ocorrer tempestades, queda de granizo e rajadas fortes de vento.

Alegrete, por exemplo, deve se preparar para enfrentar um temporal ainda pela manhã desta sexta-feira, com mínima de 12ºC e máxima de 23ºC. No sábado, a instabilidade climática persistirá, porém, tanto o vento quanto a chuva perderão força gradualmente até domingo. No entanto, as temperaturas permanecerão baixas ao longo do fim de semana.

É importante ressaltar que os ciclones extratropicais são fenômenos meteorológicos frequentes na região sul do Brasil, especialmente durante o período de transição entre o inverno e a primavera. Esses sistemas climáticos são caracterizados por suas áreas de baixa pressão e afetam o clima, trazendo chuvas intensas e ventos fortes.