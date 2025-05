Alegrete: com mais de 80 mm de chuva nas últimas 48h, nível do rio volta a subir

Desde o último sábado (24) até as 8h15 desta segunda-feira (26), o acumulado de chuva no município chegou a 82,6 mm. O nível do Rio Ibirapuitã atingiu 6,15 metros — abaixo da cota de atenção, que é de 7,50 metros. A tendência é de que o volume de água aumente nas próximas horas, já que há registro de chuvas em diferentes pontos da cidade.

Em Santana do Livramento, onde está localizada a nascente do Ibirapuitã, foram registrados 16,8 mm de chuva nas últimas 72 horas. Em Alegrete, a chuva foi mais intensa na madrugada desta segunda-feira, acompanhada de raios. De acordo com dados de estações meteorológicas e do satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), foram contabilizados 213 raios próximos à região urbana. Nas últimas 24 horas, o volume registrado foi de 17,6 mm.

O mês de maio tem uma média histórica de 123 mm de precipitação. No entanto, até o momento, já foram acumulados 313 mm — o que representa 254% da média normal para o período.

Segundo o site Climatempo, ainda há previsão de aproximadamente 70 mm de chuva para esta segunda-feira, além de mais 35 mm para a terça-feira (27), que deverá ser chuvosa durante todo o dia, com possibilidade de pancadas fortes e trovoadas pela manhã e à noite.

De acordo com o diretor da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto, não houve chamados nas últimas 24 horas. A equipe segue monitorando as áreas de risco e, ainda na manhã desta segunda-feira, deve visitar pontos com possibilidade de alagamento no município.