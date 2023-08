Alegrete com programação intensa para o Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Em 2019, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou o dia 17 de agosto como o Dia Estadual do Patrimônio Cultural (Decreto 54.608/2019). Desde então, a Secretaria de Estado da Cultura promove as comemorações, que acontecem no terceiro final de semana de agosto. Em 2023, ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto.

O tema do Dia do Patrimônio deste ano, “Cultura e Cidadania”, tem como objetivo reforçar a importância da diversidade cultural, da participação cidadã e do direito ao acesso às referências culturais do nosso Estado. Por isso, também celebramos o patrimônio cultural indígena e o Dia dos Povos Indígenas, comemorado internacionalmente em 09 de agosto e criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1994.

Confira a programação de Alegrete que integra a programação cultural do RS:

Dia 17/08 – 19h30min

Historiografia de Alegrete e o ensino da história local

projeto Histórias do Alegrete – Ciclo de conversas com docentes, coordenado pelo professor Anderson Pereira Côrrea (Unipampa/Doutorando UFRGS). Público: professores, estudantes magistério ensino médio/EJA/Técnicos, professores, universitários, comunidade em geral. Vagas: 40

Dia 18/8 – 19h30min

Painel: O que é Patrimônio Cultural?

com Thiago Vaucher, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete – IHGA (Cientista

Social/Mestrando em História pelo PPGH da UPF). Público: professores, estudantes magistério ensino médio/EJA/Técnicos, professores, universitários, comunidade em geral. Vagas: 40

Dia 21/08 – 09h

Painel: A Lida campeira como patrimônio imaterial com a professora Dra. Andréia Sá Brito (Unipampa)

Público: estudantes de ensino fundamental anos finais/médio, magistério e demais interessados no tema

Local: Auditório Centro Cultural. Vagas: 200

Dia 22/08 – 09h

Painel: Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade: A capoeira em Alegrete e as possibilidades

entre Cultura e Saúde com Mestre Lindinho. Público: estudantes de ensino fundamental anos finais, médio, magistério e demais interessados no tema. Local: Auditório Centro Cultural. Vagas: 200

Dia 23/08 – 19h30min

Painel sobre Patrimônio Imaterial com Loíze Aurélio de Aguiar, Mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas. Evento em parceria com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Alegrete (COMPAHCA). Público: estudantes EJA, magistério, universitários e demais interessados no tema. Local: Auditório Urcamp. Vagas: 80

Dia 26/8 às 09h

Passeio guiado ao Cemitério Municipal com foco Histórico – Cultural. Atividade em parceria com Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete. Vagas limitadas para as escolas municipais, informações com a bibliotecária Aliriane pelo whats 3961-1668. Itinerário: A partir das 08h30min – recepção e café da manhã no Centro Cultural. 09h – saída para o Cemitério. 10h30 – Retorno para o Centro Cultural.

Biblioteca de Portas Abertas

A Biblioteca Pública estará aberta no sábado, dia 26 de agosto, das 11h às 17h. Com exposição da Caixa Educativa Os Guarani Mbyá/Museu da UFRGS. Dúvidas, informações e agendamento de turmas, entre em contato pelo Whattsapp 3961-1668.

Foto: reprodução