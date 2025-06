Alegrete começa a emitir alertas sonoros sobre o nível do Rio Ibirapuitã

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De acordo com o secretário de Segurança, Uiliam Rodolfo Almeida, os alertas serão emitidos seis vezes ao dia: duas pela manhã, duas à tarde e mais duas após as 18h. As cornetas serão acionadas sempre que houver a divulgação de um novo boletim oficial com o nível do Rio Ibirapuitã.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os alertas sonoros estão sendo transmitidos nos seguintes locais:

Estátua Mário Quintana;

Avenida Marechal Rondon / Avenida Saudade;

UPA – Rua dos Andradas / Rua Salvador Pinheiro;

Avenida Integração / Rua Daltro Filho;

Avenida Tiarajú / Avenida Caverá – Obelisco;

Praça Osvaldo Aranha – Centro Cultural;

Praça Nova / Avenida Assis Brasil;

Rua Tia Lourdes / Rua Vereador Fitzalan de Almeida;

Rua Maximino Marinho / Rua Tia Lourdes;

Rua Bento Manoel / Rua Bento Gonçalves;

Rua Presidente Franklin Roosevelt – Estação Tubo;

Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles;

Rua Lendas do Jarau;

Avenida Ibicuí / Avenida Gentil Carlesso;

Rua Ayrton Senna.

O secretário reforça que o monitoramento do nível do rio será contínuo, com ações de prevenção e proteção às famílias alegretenses.