Alegrete comemora100 anos da batalha da ponte na Revolução de 23

A batalha da ponte do Rio Ibirapuitã que integra a Revolução de 1923, neste dia 19 de junho, comemora 100 anos e teve Alegrete como importante palcos desta Revolução que dividiu o Rio Grande do Sul entre chimangos e maragatos. Aqui houve uma das batalhas, em que homens a cavalo lutaram pela unidade e paz no Estado. A ponte que mais tarde foi batizada de Borges de Medeiros é o local onde houve este combate. Este ano, o evento histórico será referenciado em grande estilo. A programação começou na última sexta-feira(16), com a entrega de um totem e uma pedra que marcam esta data histórica.

No dia 19 de junho em meio a Revolução de 1923 houve um combate na ponte Borges de Medeiros, de um lado o Flores da Cunha e Oswaldo Aranha e seus comandados e do outro Honório Lemes e Batista Luzardo. Alusivo ao Centenário dessa Revolução e ao combate que ocorreu em Alegrete , informa o historiador Thiago Vaucher acontecem as homenagens. Alegrete, a época, ficou sob a administração do governo do Estado que era comandado por Borges de Medeiros e aqui sob as lideranças locais de Oswaldo Aranha e Flores da Cunha. -Nos éramos uma cidade opositora, maragata e a partir dessa vitória na Revolução, no combate da ponte, passamos a ficar ao lado dos que estavam no comando do RS, informa.

O históriador Thiago Vaucher diz que as forças libertadoras e maragatas lideradas por Honório Lemes obrigaram as forças borgistas e as autoridades de Alegrete, ligadas ao Borges de Medeiros que era o presidente do Rio Grande do Sul, na época, e que hoje chamamos de governador.

Autoridades civis e miltares na entrega do Totem do 100 anso da Revolução de 23 em Alegrete

Então Flores da Cunha e Oswaldo Aranha aliados de Borges de Medeiros, em combate contra Honório Lemes, na Ponte do Ibirapuitã, o venceram e devolveram a paz e a administração municipal aos governantes aliados a Medeiros, Flores da Cunha e Oswaldo Aranha.

Na batalha da ponte na Revolução de 1923, lembrou o presidente do Instituto Histórico do RS, Miguel do Espírito Santo 56 homens tombaram em combate e outros tantos ficaram feridos, para mais tarde paz chegar ao Estado em Ponche Verde.

, bradou o Secretário de Educação e Cultura Rui Medeiros, lembrando a frase de Honório Lemes. A batalha da ponte, sem dúvida marca a história de Alegrete e contribui para a paz no Estado e em nosso Município, atesta. Em setembro a Divisão de Cultura da SECEL já organzia a encenação histórica desta batalha junto à ponte, para que a nossa comunidade e, principalmente, os mais jovens conhecem a nossa história, destacou.

A liberdade não se implora de joelhos”