Alegrete confirma atos de protesto contra o Governo Bolsonaro

No próximo sábado (24), a cidade de Alegrete vai aderir aos atos de protestos contra o governo Jair Messias Bolsonaro.

No município, diversas entidades vão aderir ao manifesto. A Frente Brasil Popular Alegrete, a Frente de Esquerda Socialista e o Coletivo Multicultural de Alegrete organizam juntos o protesto previsto para o sábado (24).

Aberta a população em geral, os atos de protesto estão previstos para o sábado, em sintonia com as mobilizações nacionais convocadas sob a chamada unificada “Fora, Bolsonaro”.

Em Alegrete, o ato ocorrerá a partir das 14h30min, com concentração na Praça Nova, de onde seguirá em caminhada pelas ruas centrais até o Calçadão de Alegrete, local de realização do ato público, de caráter político e cultural.

Nesta sexta-feira (23), às 17h30, em atividade prévia, na parte central da Praça Nova, junto ao Monumento Piá de Estância, ocorrerá uma homenagem aos profissionais de saúde e às vítimas fatais da Covid, em Alegrete.

Entre as pautas de reivindicação, os manifestantes clamam por vacina no braço, comida no prato, auxílio emergencial de 600 reais. Não à privatização dos Correios, da ELETROBRAS, da CORSAN, e do Banrisul.