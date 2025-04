Alegrete conta com 4 ambulâncias em atividade no município, diz secretária Heili

Share on Email

Uma situação que acontece com a frota de veículos da saúde, em especial das ambulâncias, tem atenção especial da atual gestão da pasta. Com carros da secretaria parados, incluindo ambulâncias, veio o questionamento do que será feito desses veículos que são de extrema importância nos atendimentos a pacientes de Alegrete.

A secretária de Saúde, Heili Temp esclarece que existem duas ambulâncias do SAMU, uma na UPA e uma que demanda o transporte de pacientes acamados aqui dentro da cidade

Sobre as ambulâncias que estão paradas junto com outros veículos da pasta, a Secretária informa que três ambulâncias que estão em desuso vão a leilão e uma vai para conserto. Ela informou, ainda, que a Secretaria da Saúde agiliza a documentação para adquirir uma outra ambulância para o Município.