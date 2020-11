Alegrete conta com mão de obra de apenados para limpeza de espaços públicos

Parques embelezados, canteiros com grama aparada e a limpeza de espaços públicos estão ganhando cuidados especiais em Alegrete.

A mão de obra é oriunda de apenados que cumprem pena e integram um convênio entre Susepe e Prefeitura. Mão de obra essa, que alcança 90%, na Secretaria de Infraestrutura com os serviços gerais. De acordo com o coordenador de equipe, Clóvis Renato Vargas Ferreira, eles cumprem o horário limpando praças e parques.

O projeto, em Alegrete, prevê atualmente 35 vagas para apenados em atividades de serviços gerais. No município, 26 presos estão ativos no PAC. Quatro aguardam autorização judicial.

Dos 26 presos que participam do convênio atualmente, 20 deles estão lotados na Infra e outros seis espalhados nas demais secretarias. Na Infraestrutura, pela maior demanda, trabalham a maioria dos integrantes do programa.

Os apenados executam trabalhos laborais, limpeza de praças, parques, capinas em ruas, serviço de gari nas vias públicas, zeladoria de praças e mão de obra especializada de mecânica no Parque de Máquinas.

O Presídio Estadual de Alegrete realiza, junto com a prefeitura um projeto de ressocialização através do convênio PAC (Protocolo de Ação Conjunta). Eles foram selecionados no regime semiaberto, após uma avaliação do comportamento carcerário e preenchimento de requisito de acordo com a documentação, após a liberação do juiz da Vara de Execução Criminal.

As vagas viabilizadas pelo Protocolo de Ação Conjunta (PAC) para mão-de-obra de apenados tem a jornada de trabalho de oito horas diárias. A atividade é dividida em dois turnos, com intervalo de uma hora para o almoço

Com uma equipe volante, os apenados limpam espaços públicos. A turma recentemente deu um retoque na Praça Getúlio Vargas, Praça Nehyta Ramos, Avenida Tiaraju em frente ao Parque Lauro Dorneles e na quinta-feira (22), estava nos canteiros próximo ao obelisco da Revolução Farroupilha.

O PAC contempla o máximo de 35 apenados conforme determinação judicial. Em 2020, houve um positivo aumento de mais 10 presos integrarem o programa. Com uma carga horária de 44 horas semanais, recebem um salário mínimo, e a cada três dias trabalhado desconta um dia da pena a ser cumprida.

O trabalho é fiscalizado pela Secretaria de Infraestrutura, com aval do Ministério Público. De acordo com o diretor administrativo do PEAL, Cledir Pies, eles são monitorados 24 horas por dia através de tornozeleiras eletrônicas.

Salienta o diretor que, os apenados que estão no regime semiaberto, na Comarca de Alegrete, todos têm a consciência da transgressão das leis, priorizam o Plano de Ação Conjunta como uma nova chance e oportunidade de ressocialização e regeneração no convívio social.

Qualquer deslize, o apenado é advertido e pode voltar para o regime fechado. Segundo Pies, em 2020, até hoje nenhuma transgressão foi registrada. O agente destaca a boa parceria com a prefeitura em viabilizar o desenvolvimento do projeto.

A seriedade do programa e o comprometimento no trabalho externo têm dado resultados satisfatórios. Tal é a importância do convênio, que tem proporcionado a ressocialização dos apenados e sua inclusão no mercado de trabalho. Um fato positivo é o aumento de integrantes no programa, a partir de janeiro deste ano.

A promotora de justiça Daniela Fistarol, salienta a importância do convênio e se diz totalmente a favor de que o preso não tem que ficar simplesmente dentro da cela vendo as horas passar.

A ideia do cumprimento da pena é ressocializar, e conforme a representante do MP, fazer com que a pessoa trabalhe, e vá desenvolvendo uma postura que o prepare efetivamente para o retorno à sociedade após cumprir totalmente a pena.

Ela destaca que a atividade serve de preparação para os apenados voltarem ao convívio social, e possam ter um trabalho normal, como qualquer cidadão. “O PAC gera uma função social para o preso, porque vai estar ressocializando efetivamente para que ele volte ao convívio social de uma maneira digna”, explica.

Outro fator importante destacado pela promotora é de que esse trabalho realizado pelos apenados, é convertido para o bem social, geralmente são feitas atividades que vão ter retorno para sociedade.

Júlio Cesar Santos