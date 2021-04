Alegrete cria 70 vagas com carteira assinada em março, mês com restrição em várias atividades

Essa é a diferença entre as contratações, que somaram 1.608.007 no mês passado, e as demissões, que totalizaram 1.423.867. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram fechadas 276.350 vagas formais, no início do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia, houve uma melhora.

Em Alegrete, os números também são positivos. O terceiro mês do ano criou 70 vagas com carteira assinada. Foram 299 admissões e 229 desligamento, resultando um saldo de 70 empregos formais mantidos em março.

O setor que mais contratou trabalhadores com carteira assinada em Alegrete, foi o industrial. Em março foram 101 admissões e 57 desligamentos. Na construção civil houve 17 desligamentos e somente 6 contratações no mês. O comércio manteve um posto de trabalho. Contratou em março 95 e demitiu 94. Já a agropecuária registrou 25 admissões e 7 desligamentos. O setor de serviços, criou 72 vagas e fechou 54 em março.

Num comparativo com o mesmo período no ano passado, quando foram 399 admissões e 292 desligamentos, com um saldo positivo de 107. O acumulado do ano é de 172 postos de trabalho, com 821 admissões e 649 desligamentos no ano de 2021.

Já nos dados relativos aos 12 meses, do período de abril 2020 até março 2021, ocorreram 2.593 desligamentos contra 2.480 admissões, gerando um saldo negativo de 113. Mesmo com todos os efeitos da pandemia de Covid-19, Alegrete segue apresentando saldo positivo na criação de empregos no ano de 2021.

Março foi o mês com maior número de admissões, com 299, superando fevereiro com 287, contra 225 no mês de janeiro. Os dados do Caged apontam ainda, o setor de indústria como o maior responsável pelo aumento de vagas de emprego no Município.

“Estamos muito satisfeitos com esse número de vagas criadas mesmo em meio a pandemia, isso demonstra que nossa cidade vem conseguindo manter a economia e ainda incentivamos a geração de empregos”, declarou a secretária de Desenvolvimento e Turismo Caroline Figueiredo.

