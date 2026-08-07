Alegrete de olho no clima: El Niño coloca arroz e soja em alerta para a próxima safra

. Apesar da preocupação, especialistas avaliam que o país deverá manter uma produção elevada de grãos, com perdas estimadas em até 10% mesmo em um cenário de maior intensidade do fenômeno climático.

A estimativa foi apresentada durante o 3º Encontro de Jornalistas: Impactos Econômicos e Sociais pelas Mudanças Climáticas no Brasil, realizado em São Paulo. A avaliação considera que, mesmo diante de um El Niño semelhante ao registrado em 1997, um dos mais intensos da história, o Brasil possui hoje uma agricultura mais preparada, com tecnologia, manejo e variedades adaptadas para enfrentar eventos climáticos extremos.

Os números reforçam essa expectativa. Segundo o mais recente levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra brasileira 2025/26 está estimada em 360,1 milhões de toneladas de grãos, volume 2,2% superior ao da temporada anterior, representando um acréscimo de 7,8 milhões de toneladas. O cenário mantém a expectativa de uma nova supersafra, mesmo com a possibilidade de interferência do El Niño durante o próximo ciclo agrícola.

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Embora o panorama nacional seja positivo, o Rio Grande do Sul continua sendo apontado como um dos estados mais vulneráveis às oscilações climáticas. O histórico recente comprova essa realidade. Nos últimos anos, os produtores gaúchos enfrentaram estiagens prolongadas, enchentes e excesso de chuvas, fatores que provocaram perdas expressivas em diversas culturas e impactaram diretamente a economia do campo.

Em Alegrete, uma das principais potências do agronegócio gaúcho, o comportamento do clima é acompanhado de perto pelos produtores. O município está entre os maiores produtores de arroz irrigado do Estado e também possui uma das maiores áreas cultivadas com soja na Fronteira Oeste, culturas que sustentam boa parte da economia local e colocam Alegrete entre os líderes do Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária no Rio Grande do Sul.

A soja, principal cultura de verão do município, é considerada uma das mais sensíveis às variações climáticas. Excesso de chuvas durante o plantio ou no período de colheita, além de longos períodos de nebulosidade, podem comprometer o desenvolvimento das plantas, reduzir a produtividade e aumentar os custos de produção. Já o arroz irrigado tende a sofrer impactos menores em anos de El Niño, desde que o volume de precipitações permaneça dentro da normalidade e não provoque alagamentos ou dificuldades para o manejo das lavouras.

Além das preocupações com a próxima safra, especialistas defendem que o avanço das mudanças climáticas exige uma adaptação permanente da agricultura gaúcha. Entre as alternativas apontadas estão o fortalecimento do zoneamento agrícola, investimentos em novas tecnologias, ampliação da cobertura dos seguros rurais e, em algumas regiões, a diversificação das culturas como forma de reduzir riscos.

Mesmo com o alerta, a expectativa segue otimista. A projeção é de que o Brasil continue colhendo uma das maiores safras de sua história, mantendo o protagonismo mundial na produção de alimentos. Para os produtores de Alegrete, o momento é de planejamento e monitoramento constante das condições climáticas, buscando aproveitar o potencial produtivo da próxima temporada sem perder de vista os desafios impostos pelo clima.

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Com o plantio da safra de verão se aproximando nos próximos meses, o comportamento do El Niño deverá ser acompanhado diariamente pelo setor produtivo. Afinal, em um município onde arroz e soja movimentam a economia, qualquer alteração no regime de chuvas pode influenciar diretamente a produtividade das lavouras, a geração de renda no campo e o desempenho do agronegócio local.