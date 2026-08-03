Alegrete| Decrab Fronteira Oeste recupera bovinos furtados durante ação de combate ao abigeato

A recuperação ocorreu durante diligências investigativas realizadas pelos policiais civis da especializada. Com o avanço das investigações, a equipe conseguiu localizar os animais subtraídos e realizar a apreensão.

Após os procedimentos legais, os bovinos foram restituídos ao proprietário, reduzindo os prejuízos causados pelo crime.

De acordo com o delegado Vinícius Seolin, responsável pela 2ª DECRAB Fronteira Oeste, a ação reforça o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento aos crimes rurais, especialmente o abigeato, uma das principais preocupações do setor agropecuário na região.

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O delegado destacou que o trabalho investigativo é fundamental para identificar os responsáveis pelos furtos, recuperar os animais e garantir a responsabilização dos autores.

A Polícia Civil também reforça a importância da participação da comunidade no combate ao crime. Informações que possam auxiliar as investigações podem ser repassadas de forma anônima à 2ª DECRAB Fronteira Oeste pelo telefone (55) 98451-1681, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.