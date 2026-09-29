Alegrete decreta situação de emergência devido aos estragos causados pelo temporal no Passo Novo

A dimensão dos estragos provocados pelo temporal de granizo que atingiu Alegrete na noite de sábado (26) levou o município a decretar situação de emergência. O levantamento realizado pelas equipes da Prefeitura e da Defesa Civil aponta cerca de 400 casas com danos nos telhados e aproximadamente 800 pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo moradores do assentamento Novo Alegrete.

O temporal atingiu principalmente a localidade de Passo Novo, onde moradores registraram danos em residências, estruturas e propriedades. Relatos divulgados após a tempestade apontaram a ocorrência de pedras de granizo de grande tamanho, além de alagamentos e destelhamentos.

O Decreto Municipal nº 429 foi emitido na segunda-feira (28), após o levantamento socioeconômico das famílias afetadas. A medida reconhece a situação de emergência nas áreas do município atingidas pelo desastre decorrente da tempestade de chuva e granizo.

Atendimento às famílias

Com a identificação das áreas atingidas e das famílias que necessitam de auxílio, o decreto permite ao poder público adotar medidas administrativas destinadas ao atendimento da população afetada e à recuperação dos locais atingidos.

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Desde o domingo (27), equipes da Defesa Civil, Prefeitura e voluntários já atuavam na distribuição de lonas e no atendimento aos moradores. A comunidade também iniciou uma mobilização para auxiliar as famílias atingidas pelo temporal.

A dimensão dos danos também foi registrada por veículos de imprensa que acompanharam a situação. O Correio do Povo informou que o Passo Novo foi a área mais afetada e registrou cerca de 400 casas danificadas no município.

Medidas previstas no decreto

O documento estabelece medidas excepcionais para atuação dos órgãos públicos diante da situação de emergência. Entre elas está a possibilidade de adoção de providências necessárias para o atendimento das áreas atingidas e a proteção da população.

O decreto também faz referência aos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, que tratam, respectivamente, da possibilidade de ingresso em propriedades em situações de risco iminente para prestar socorro ou determinar evacuação e da utilização de propriedade particular em caso de iminente perigo público, com previsão de indenização posterior caso haja dano.

O texto ainda prevê, quando caracterizada a necessidade de utilidade pública, a possibilidade de adoção de procedimentos de desapropriação, observada a legislação federal.

Dispensa de licitação

Outro ponto previsto é a utilização da hipótese de dispensa de licitação para contratações emergenciais, conforme o artigo 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A legislação permite a dispensa em casos de emergência ou calamidade pública quando houver urgência que possa provocar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, bens e serviços. A contratação deve estar limitada aos bens necessários ao atendimento da situação emergencial e às parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de um ano, contado da ocorrência da emergência ou calamidade.

O Supremo Tribunal Federal também já estabeleceu entendimento sobre a regra de recontratação prevista nesse dispositivo, mantendo a vedação para recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa, nas condições definidas pela decisão.

Decreto terá validade de 180 dias

O Decreto nº 429 entrou em vigor na data de sua publicação e terá validade de 180 dias.

A medida ocorre enquanto o município segue com o trabalho de levantamento dos prejuízos e atendimento às famílias atingidas pelo temporal, especialmente na região do Passo Novo e nas demais áreas afetadas.

O reconhecimento da situação de emergência permite ao município organizar e acelerar as medidas necessárias para atender a população, recuperar estruturas danificadas e enfrentar os efeitos provocados pelo temporal de granizo.