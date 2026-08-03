Alegrete decreta três dias de luto oficial por Bagre Fagundes

O Decreto nº 332, publicado nesta segunda-feira (3), presta homenagem a uma das maiores referências da cultura gaúcha e determina que a bandeira do município permaneça hasteada a meio-mastro em todos os prédios públicos durante o período de luto.

Na justificativa do decreto, o Executivo Municipal destaca a relevante contribuição de Bagre Fagundes para a música e para a preservação das tradições do Rio Grande do Sul, ressaltando especialmente sua participação como coautor da canção “Canto Alegretense”, considerada um verdadeiro hino não oficial de Alegrete e responsável por projetar o nome do município em todo o país.

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Além da importância artística, o decreto reconhece a gratidão da comunidade alegretense pela trajetória cultural, política e social de Bagre Fagundes, cuja atuação sempre esteve ligada à valorização da identidade gaúcha.

Natural de Porto Alegre, Bagre Fagundes construiu uma carreira marcada pela defesa do tradicionalismo. Cantor, compositor, apresentador e comunicador, tornou-se uma das vozes mais conhecidas do movimento nativista, levando a cultura do Rio Grande do Sul para diferentes regiões do Brasil. Seu trabalho em programas de rádio e televisão também contribuiu para aproximar novas gerações das tradições gaúchas.

Entre suas obras mais emblemáticas está o “Canto Alegretense”, composto em parceria com Nico Fagundes, considerado um dos símbolos culturais de Alegrete. A música ultrapassou fronteiras e passou a representar o orgulho dos alegretenses, sendo executada em eventos, festividades e celebrações ligadas à história e à identidade do município.

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O Decreto nº 332 estabelece:

Luto oficial de três dias no Município de Alegrete;

Bandeira municipal hasteada a meio-mastro em todos os prédios públicos durante o período;

Entrada em vigor na data da publicação, em 3 de agosto de 2026.

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A morte de Bagre Fagundes provocou manifestações de pesar de autoridades, entidades tradicionalistas, artistas e admiradores em todo o Estado. Em Alegrete, cidade eternizada por uma de suas mais importantes composições, o reconhecimento oficial simboliza a gratidão por um legado que permanecerá vivo na música, na cultura e na memória dos gaúchos.