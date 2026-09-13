Alegrete desperta neste domingo ao som dos cascos e sob o espírito da tradição gaúcha

Desde as primeiras horas da manhã, uma grande comitiva de cavalarianos conduziu a Chama Crioula desde a localidade dos Pinheiros até o centro da cidade, em um dos momentos mais simbólicos da programação tradicionalista do município.

O percurso começou ainda nas primeiras horas do dia. Após deixar a localidade dos Pinheiros, a comitiva seguiu em direção à área urbana e atravessou a BR-290. Nas proximidades da Avenida Rondon, os cavalarianos se reuniram com representantes de diversos piquetes, Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e outras entidades tradicionalistas, formando uma grande comitiva para a chegada da Chama Crioula à Praça Getúlio Vargas.

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A passagem dos cavalarianos pelas ruas de Alegrete foi acompanhada de perto pela comunidade. Um expressivo número de pessoas ocupou as ruas para prestigiar o momento, especialmente nas avenidas Assis Brasil e Doutor Lauro, que receberam grande movimentação durante a passagem da comitiva.

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Vestidos com suas pilchas, carregando bandeiras e representando seus respectivos CTGs e piquetes, os tradicionalistas percorreram as principais vias do centro da cidade, levando consigo não apenas a chama, mas também a identidade e o orgulho de suas entidades.

Na Praça Getúlio Vargas, um grande público aguardava a chegada dos cavalarianos. O local recebeu autoridades, representantes das entidades tradicionalistas e a comunidade alegretense para acompanhar o tradicional momento de chegada do fogo.

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Jesse Trinda, o promotor de Justiça Rafael Echevarria Borba, o coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, além de outras autoridades municipais e representantes da Quarta Região Tradicionalista.

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A chegada da Chama Crioula à Praça Getúlio Vargas marcou um dos principais momentos da manhã. A centelha foi recebida pelas entidades tradicionalistas, que posteriormente levaram suas respectivas chamas para seus CTGs e piquetes, dando continuidade à tradição que se mantém viva há décadas.

O fogo possui um significado especial dentro dos festejos farroupilhas. A partir da Chama Crioula, cada entidade recebe sua centelha e passa a mantê-la acesa durante o período de celebrações, como símbolo de união, identidade, memória e continuidade da cultura gaúcha.

O movimento pelas ruas também demonstrou a força do tradicionalismo em Alegrete. Um grande número de cavalarianos participou do percurso, representando diferentes entidades e levando o nome de seus CTGs e piquetes por onde passaram. A presença da comunidade, que acompanhou a movimentação desde as primeiras horas do dia, reforçou a importância da tradição para o município.

A abertura da Semana Farroupilha representa um momento especial para Alegrete, cidade reconhecida pela forte presença da cultura tradicionalista. Durante os próximos sete dias, CTGs, piquetes e demais entidades promovem uma série de atividades voltadas à valorização dos costumes e da identidade gaúcha.

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Os galpões tradicionalistas se tornam pontos de encontro para a comunidade, com programação cultural, música, danças, encontros entre famílias e amigos, além das tradicionais comidas campeiras que fazem parte da celebração.

Mais do que uma programação festiva, a Semana Farroupilha é um período de valorização da história, da cultura e dos costumes do Rio Grande do Sul. Em Alegrete, essa tradição ganha ainda mais força por meio da participação das entidades e da comunidade, que todos os anos se reúne para manter vivos os costumes que passam de geração em geração.