Alegrete deu show sediando etapa do Gaúcho de Velocross

Alegrete confirmou o berço da hospitalidade e cordialidade. Repetindo o sucesso do ano passado, quando celebrou uma etapa em dose dulpa, de fase estadual e nacional, neste ano sediou a 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross 2025, em um evento recheado de emoção sobre duas rodas, com entrada gratuita para o público, que vibrou com o ronco dos motores.

A competição no CT Velocross, reunindo os melhores pilotos do sul do Brasil e uma delegação do Uruguai. O final de semana testou os pilotos com um dia de sol radiante e outro com uma garoa e tempo amarrado que dificultou ainda mais a pilotagem. Alegrete se notabiliza com uma pista que exige técnica, coragem e garra — características que, aliás, combinam perfeitamente com o espírito alegretense.

O prefeito Jesse Trindade visitou o CT no sábado e vibrou com pilotos e público. As provas iniciaram no sábado e se estenderam pelo domingo. Mais do que uma competição, o evento de Velocross em Alegrete foi uma verdadeira celebração da velocidade, camaradagem e muita festa nos boxes com sotaque gaúcho.

Organizado pela Federação Gaúcha de Motociclismo (FGM) com supervisão da CBM, a etapa teve patrocínio da Prefeitura Municipal, que acredita no esporte como forma de desenvolvimento e lazer para a comunidade. E este ano, a prova prestou uma homenagem especial ao saudoso Jair Costa, o “Eterno Bigode”, figura querida do motociclismo regional, cuja paixão pelas motos marcou gerações de pilotos e organizadores. Um diferencial na competição foi a disputa das E-bikes, contagiou o público com a corrida dos pequenos pilotos que aceleram forte na 3ª Capital Farroupilha.

Entre os pilotos de Alegrete diversos pódios. Destaque para Lorenzo Power Monego, ele venceu as duas baterias que participou de ponta a ponta. Campeão na Júnior Especial e também na Júnior Nacional, onde literalmente correu sozinho na liderança. Pela Júnior Nacional, outro piloto alegretense foi ao pódio. Enzo Schmiddel foi o 4º colocado e subiu ao pódio.

Também assegurando a liderança do Gaúcho, Pretto Reffatti venceu a VX 50 Especial e arrematou um 5º lugar na VX 50 Nacional. Pela VX 45 Nacional, o piloto de Alegrete Veldon Lucas foi o vice-campeão na categoria.

O alegretense Enzo Schmiddel foi o 5º colocado na VX 2 Júnior Especial. Outro excelente resultado para o município foi na categoria Nacional 250CC Intermediária com o piloto Rubens Marçal Felipetto Oliveira, ele subiu ao pódio em 3º colocado.

Pela Nacional Força Livre, o piloto de Alegrete João Marcelo Silveira Dellin arrematou um baita resultado. Foi o vice-campeão na acirrada categoria do estadual. Pela VX 2 Especial, Bruno Schmiddel cruzou a linha de chegada em segundo.

Fechando os bons resultados dos pilotos da casa, correndo pelo Fronteirão, uma disputa paralela, Bruno Schmiddel levantou mais um troféu na 230CC, foi o 5º na colocação geral.

Fotos: Gustavo Sebold