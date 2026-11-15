Alegrete deve alcançar produtividade de 110 sacas por hectare na safra de milho

A cultura do milho deve ganhar espaço nas lavouras gaúchas na safra de verão 2026/27. As projeções das instituições que acompanham o setor apontam crescimento da área plantada no Estado, impulsionado, entre outros fatores, pela rentabilidade que a cultura tem proporcionado aos produtores em comparação com outras alternativas agrícolas.

A Emater/RS-Ascar estima que sejam cultivados 896.401 hectares, crescimento de 7,42% em relação ao ciclo anterior. Já a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em sua primeira estimativa para a safra, projeta uma área de 913,3 mil hectares, expansão de 11,8% sobre os 817,1 mil hectares registrados anteriormente.

Em relação à produtividade, a expectativa da Emater é de 7.711 quilos por hectare, enquanto a Conab trabalha com uma projeção de 7.254 quilos por hectare.

O presidente da Associação dos Produtores de Milho do Rio Grande do Sul (Apromilho-RS), Ricardo Meneghetti, avalia que o aumento da área cultivada deverá ficar mais próximo da estimativa da Emater, em torno de 7,5%, alcançando aproximadamente 890 mil hectares.

Segundo Meneghetti, os produtores têm encontrado no milho uma alternativa interessante, principalmente pela margem de retorno que a cultura vem proporcionando em comparação com a soja. Esse cenário contribui para o interesse em ampliar o espaço destinado ao cereal nas propriedades rurais.

Desenvolvimento das lavouras

As condições climáticas são um dos fatores determinantes para o desenvolvimento da cultura e a consolidação das expectativas de produtividade. Na última safra, conforme o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar, as lavouras apresentaram evolução satisfatória na maior parte das regiões produtoras, beneficiadas pela elevação das temperaturas e pela maior disponibilidade de radiação solar.

A instituição destacou que, após períodos de baixa luminosidade e temperaturas reduzidas, as condições favoreceram a expansão foliar e o crescimento das plantas. A regularidade das precipitações durante o desenvolvimento reprodutivo também é apontada como fundamental para alcançar bons resultados.

Situação em Alegrete

Em Alegrete, a área destinada ao cultivo de milho na safra 2026/27 foi atualizada para aproximadamente 4.500 hectares, conforme informações do engenheiro agrônomo Tiago Pedroso, da Emater. A expectativa é de uma produtividade média de 6.600 quilos por hectare, equivalente a 110 sacas por hectare.

O rendimento projetado é superior ao registrado na última safra, indicando uma perspectiva mais favorável para a produção no município. As lavouras apresentam desenvolvimento satisfatório, com expectativa positiva para os produtores locais.

Temporais provocam prejuízos

Apesar das perspectivas positivas, os eventos climáticos extremos representam uma preocupação para os produtores gaúchos. Nos últimos dias, vendavais e episódios de granizo atingiram lavouras de milho em diferentes regiões do Estado, provocando danos significativos e, em algumas propriedades, a destruição total das plantações.

A extensão dos prejuízos ainda está sendo levantada pela Emater/RS-Ascar. O levantamento deverá permitir uma avaliação mais precisa dos impactos dos temporais sobre a produção estadual.