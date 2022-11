Alegrete diversifica e vai colher mais de 40 toneladas de trigo

Share on Email

Uma nova cultura agrícola desponta no município, o plantio de trigo.

Dos oito mil ha na safra de 2021, o plantio do grão foi para 18 mil ha em Alegrete, um incremento segundo a EMATER no município que vinha com domínio de arroz e por último a soja.

A colheita do trigo aqui no Município se encaminha para a fase final e se não chover, segundo a EMATER poderá acabar em 10 dias.

A previsão inicial é de aqui se colha cerca de 43 mil ha de trigo, o que aos poucos, vai diversificando o trabalho e a cultura agrícola no maior Município do RS.

O trigo é a materia prima que se faz a farinha utilizada em pães, massas e derivados.