Alegrete| Dois suspeitos de assaltar motoristas de aplicativo são presos pela Brigada Militar

Dois assaltos contra motoristas de aplicativo foram registrados nesta terça-feira (10), em Alegrete. As ocorrências aconteceram em horários distintos, durante a madrugada e a manhã, mobilizando profissionais que atuam no transporte por aplicativo no município.

10 de novembro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Notícias, Polícia, Política 0

Um dos assaltos ocorreu por volta das 2h. Na ocasião, dois homens solicitaram uma corrida e, durante o deslocamento, ameaçaram o motorista com uma arma. Conforme os relatos, o profissional foi obrigado a percorrer diferentes regiões da cidade por cerca de duas horas.

O segundo caso foi registrado durante a manhã, na Avenida Daltro Filho, nas proximidades da Avenida Integração.

As ocorrências foram compartilhadas em grupos de mensagens utilizados por motoristas de aplicativo, gerando alertas entre os profissionais e preocupação com a segurança durante o trabalho.

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No início da tarde, a Brigada Militar realizou a prisão de dois suspeitos. Por volta das 15h, os policiais chegaram à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Alegrete com os indivíduos.

A chegada dos suspeitos mobilizou outros motoristas de aplicativo, colegas de trabalho das vítimas, que se concentraram em frente à delegacia em manifestação contra os crimes.

Os dois homens foram apresentados na DPPA para os procedimentos policiais. A situação dos presos e os desdobramentos da ocorrência deverão ser esclarecidos pelas autoridades.

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