Alegrete é contemplado com nova ambulância do Samu por meio do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde destinou na última quinta-feira (10), 46 novas ambulâncias do SAMU 192 a 42 municípios, e uma delas contemplou Alegrete na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

A solicitação foi feita pelo vereador Anilton Oliveira durante seu mandato e foi oficialmente anunciada pelo deputado Paulo Pimenta. O investimento oriundo do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do governo federal orçado em R$ 14,9 milhões, para renovação de frotas do principal serviço de atendimento de urgência do Brasil.

Desde o início de 2023, 2.462 novas ambulâncias do SAMU 192 foram enviadas para municípios de todo o país. Esse número é seis vezes maior que o registrado no período entre 2019 e 2022, quando 366 unidades foram entregues à população.

Os novos veículos vão inaugurar o serviço de urgência em mais de 40 municípios, distribuídos por 13 estados, em todas as regiões do Brasil. A entrega faz parte do plano de expansão e renovação da frota de ambulâncias, iniciado em 2023, como parte de um esforço nacional para ampliar a cobertura do Samu, além de substituir veículos com mais de uma década de uso.

A entrega dos veículos aos municípios e estados foi realizada na sede da Greencar, empresa do Grupo SADA, o maior conglomerado de logística e transporte de veículos zero quilômetro da América Latina, localizada em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais. A companhia foi responsável por adaptar os veículos para atuação como ambulâncias habilitadas. A remessa disponibilizada nesta quinta-feira é composta por Unidades de Suporte Básico (USB), equipadas com tecnologia de suporte à vida, permitindo a estabilização do paciente até a chegada a uma unidade de saúde.

A reportagem entrou em contato com a secretária de saúde do município Heili Temp, e ela destacou que não havia recebido nenhuma confirmação oficial sobre a nova ambulância.