Alegrete é contemplado com programa de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis

O prefeito Márcio Amaral, acompanhado da Secretária de Saúde, Bianca Casarotto, participou na manhã, desta segunda-feira, em Porto Alegre, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, do Lançamento do projeto Tecnologias Sociais Inovadoras de Educação e Saúde para a Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e Aids, em jovens.

O lançamento foi promovido pela Secretaria da Saúde do Estado e a Unesco no Brasil. O projeto terá duração de 4 anos e será aplicado em 21 municípios prioritários no Estado no combate às ISTs e Aids Está integrado ao programa do Governo do Estado RS Seguro. O objetivo da parceria é o fortalecimento das ações no que se refere à prevenção desses agravos de saúde no público prioritário de adolescentes. Dentre as ações estão a produção de materiais informativos, intervenções interativas e teatros-fóruns.

Participam do lançamento o governador Eduardo Leite, a secretária estadual da Saúde Arita Bergmann e a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, assim como representantes dos 21 municípios abrangidos pelo projeto. A Coordenadora Regional de Saúde da 10ª. CRS, HeilI Temp também esteve presente e comemorou que, na área da 10ª CRS, três municípios participam do projeto, Alegrete, Livramento e Uruguaiana. O que: Lançamento do projeto Tecnologias sociais inovadoras de educação e saúde para a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e Aids em jovens.