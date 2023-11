Alegrete é contemplado com unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida

Alegrete, um dos pioneiros municípios do Rio Grande do Sul, conquistou seu lugar no renovado programa Minha Casa, Minha Vida. Após esforços coordenados do Prefeito Márcio Amaral, do vice Jesse Trindade e em colaboração com o gabinete do deputado Marcio Biolchi, a Prefeitura de Alegrete recebeu a notícia da seleção para a faixa 1 do projeto. O vice deslocou-se para Brasília para dar encaminhamento burocrático ao processo.

No âmbito do projeto assinado e aprovado, a prefeitura destinou uma área para a construção das unidades habitacionais.

Com a adição de 20 unidades do Programa A Casa é Sua, em parceria com o Governo do Estado, Alegrete amplia sua oferta habitacional para 66 novas residências destinadas às famílias mais necessitadas. E as iniciativas não param por aí, uma vez que a prefeitura planeja realizar novos cadastros no Minha Casa, Minha Vida, disponibilizando áreas adicionais no município para futuras construções.