Alegrete e Covid-19: veja relatório semanal

Segundo o relatório do dia 25 a 31 de agosto, nesta semana todas as ESFs apresentam risco baixo, em cor azul, sendo elas as ESFs Prado, Macedo, Cidade Alta, Vera Cruz, Bento Gonçalves, Saint Pastous, Promorar, Dr. Romário e Centro Social Urbano, Vila Nova, Nova Brasília, Rondon, Piola e Boa Vista.

No mapa a classificação é feita em quatro níveis que indicam o número de contaminados e o risco de contaminação. A cor preta representa altíssimo risco de contágio, a cor vermelha indica risco alto, a amarela significa risco médio e a azul baixo risco de contágio. Os indicadores são: de 0% à 1,25% da população monitorada, marcado em azul; De 1,26% à 2,50% da população monitorada, em amarelo; De 2,51% à 3,75% da população monitorada, em vermelho; Acima de 3,76% da população monitorada, em preto.

Relatório Covid

De 25 a 31 de agosto, foram 07 casos acumulados de novas infecções, sendo que na semana anterior houve a confirmação de 18 casos, demonstrando queda de 61,54% com relação aos últimos sete dias.

Nessa semana, de 25 a 31 de agosto, também foram registrados 21 casos de recuperações, comparado com os últimos sete dias foram registrados 21 casos, dessa forma, o índice de recuperados se manteve estável.

De 25 a 31 de agosto houve queda na média móvel diária de novas confirmações para COVID-19, totalizando 1 novo caso diário, de modo que, nos últimos sete dias foi registrado a média de 2,6 novos casos diários, o que representa queda de 61,54% com relação à semana anterior.

Relatório Covid

A semana corrente também apresentou queda no volume de casos ativos, totalizando 14 casos, em contraponto com os 28 casos ativos contabilizados nos últimos sete dias, apresentando assim uma diminuição de 50%. De 25 a 31 de agosto, não foram registrados óbitos no município.