Alegrete é destaque na prévia morfológica e aguarda seleção para Exposição Nacional da Raça Crioula

A Prévia Morfológica RS 02 chegou ao fim na manhã deste domingo (23), em Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil. Ao todo, 191 exemplares foram admitidos, dos quais 110 foram pré-selecionados. Agora, a lista com todos os 317 pré-selecionados nas três prévias do ciclo será avaliada pelos técnicos Carlos Marques Gonçalves Neto, Daniel Rossato Costa e Luciano Corrêa Passos. Na última Prévia do ciclo 2020, 110 exemplares são pré-selecionados.

As fêmeas foram responsáveis por 63% dos 191 animais admitidos. O destaque ficou com as éguas mais jovens das categorias Potranca Menor e Potranca Maior que, somadas, representaram 39% de toda a Prévia RS 02. Além disso, o número de inscritos apresentou crescimento de 30% em relação à Prévia RS 01, que naquela atividade admitiu 174 exemplares entre os dias 7 e 9 de agosto. A Prévia Morfológica RS 02 foi a última das três prévias que buscaram selecionar exemplares para a 1ª Exposição Nacional da Raça Crioula.

A cidade de Alegrete marcou forte presença e teve destaque na lista dos pré-selecionados. Do Centro de Treinamento Luiz Nunes/Pelegos Anão, três animais integraram a lista. “Talentosa do Pau”, de propriedade de Magno e Julie da Cabanha Pau Ferro.

Também integrou a seleta lista “Esmeralda da Palma do Cerro, propriedade Max Emiliano da Cabanha Palma do Cerro.

Outro que recebe os cuidados no CT Luiz Nunes e foi pré-selecionado foi Mano a Mano do Rauna, propriedade de Rafael Nascimento e Condomínio Mano a Mano, parceria entre as cidades de Alegrete e Ijuí.

Também tiveram destaque: “Todo Preto da Reconquista de criação de Marcelo Tellechea Cairoli e expositora Maria da Glória Tellechea Cairoli da Reconquista Agropecuária. Ainda pela Reconquista, “Tríplice Coroa da Reconquista.

O criador e expositor Ciro Manoel Canto de Freitas classificou a fêmea “Basteira da Tropilha Mansa e também “Ana Terra da Tropilha Mansa., ambas da Cabanha São Marcos.

Fechando o bom desempenho de exemplares de Alegrete, o Condomínio Rural Itapororó/ Santa Marta do expositor Nestor de Moura Jardim Neto do estabelecimento Cabanha Itapororó. Na próxima sexta-feira (28), será divulgado a lista oficial dos animais que voltam para exposição morfológica em Esteio.

Júlio Cesar Santos Fonte: ABCCC Fotos: Felipe Ulbrich e Leandro Vieira