Alegrete é destaque no RS por ter maior número de famílias acolhedoras

Alegrete mais uma vez se destaca em nível estadual sobre Acolhimento Familiar com a participação de técnicos que trabalham com esta tema. Um encontro técnico estadual sobre o Serviço de Acolhimento Familiar, realizado em Porto Alegre teve a participação online da Psicóloga de Alegrete, Thais Campos.

Ela informa que o município apresentou sua experiência na captação e habilitação de famílias acolhedoras, que ficam por um tempo com crianças até que possam retornar às suas famílias de origem para continuar o vínculo e o convívio. Atualmente, o município conta com 35 famílias habilitadas, o maior número do Rio Grande do Sul, segundo Thais.

A psicóloga informou ainda que esse serviço é defendido no município desde 2019 e vem conquistando cada vez mais adesão da comunidade. Atualmente, 22 pessoas estão em famílias acolhedoras, aqui na cidade e outras três permanecem na Moradia Transitória.

Alegrete Acolhe

O programa, denominado “Alegrete Acolhe”, busca garantir às crianças e adolescentes um ambiente familiar durante o período de acolhimento. Para participar, é necessário ser maior de idade, não possuir antecedentes criminais, apresentar condições de saúde física e mental, contar com a concordância de todos os integrantes da família, participar de capacitação e possuir renda.

O número de famílias habilitadas para acolher aqui em Alegrete faz com que o município seja destaque no RS e referência no Estado. Isso, segundo a psicóloga, ajuda ampliar a possibilidade de atendimento e contribui para que mais crianças tenham acesso a um ambiente familiar harmônico e melhores perspectivas para o futuro, até que a família de origem, também passe, por acompanhamento com técnicos da Rede para poder novamente receber o filho em sua casa.