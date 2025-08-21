Os municípios gaúchos que atingiram as metas de coberturas vacinais em três vacinas do calendário básico receberam nesta quarta -feira (20) o Selo Município Amigo da Vacina, que é uma iniciativa da Secretaria da Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público Estadual (MPE), para valorizar as estratégias de imunização pelo Estado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A premiação, ocorrida em Porto Alegre no auditório do MPE, com a presença a Secretária Arita Bergman, considerou a aplicação das vacinas Pentavalente, a Tríplice Viral e HPV.não Dos 11 municípios da 10ª ⁰Coordenadoria Regional de Saúde, oito receberam o selo. Vacina é a prevenção a várias doenças e portanto incentivar os municípios a esta pratica é ajudar crianças, jovens e até adultos garantirem mais saúde a doenças que podem ser evitadas com a aplicação de vacinas.

Andreia Carneiro, delegada adjunta da Coordenadoria Regional de Saúde e mais três servidores da 10ª CRS reprsentaram a região. Dentre as oito cidades que integram a Coordenadoria receberam e o selo prata e bronze de Amigos da Vacina.

Selo Prata

Barra do Quarai

Itaqui

Quarai

Selo Bronze

Alegrete

Maçamabará

Manoel Viana

Santa Margarida

São Gabriel