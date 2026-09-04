Alegrete e Manoel Viana unem forças para fortalecer acolhimento de crianças e adolescentes

Os municípios de Alegrete e Manoel Viana formalizaram uma importante parceria voltada à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A iniciativa foi oficializada por meio da assinatura do Termo de Convênio Intermunicipal nº 01/2026, destinado à execução do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes.

A celebração do convênio representa o fortalecimento da cooperação entre as duas administrações municipais e busca ampliar a capacidade de atendimento da rede de proteção. A partir da união de esforços, os municípios passam a atuar de forma integrada para assegurar acolhimento, segurança, cuidado e acompanhamento adequado a crianças e adolescentes que necessitam de proteção institucional.

O serviço de acolhimento institucional integra a política de proteção social e tem como finalidade oferecer atendimento a crianças e adolescentes que, por diferentes circunstâncias, encontram-se temporariamente afastados do convívio familiar e necessitam de um ambiente seguro e protegido.

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A parceria entre Alegrete e Manoel Viana reforça a importância da articulação entre os municípios para garantir que situações que envolvam a proteção da infância e da adolescência sejam atendidas de maneira responsável, humanizada e integrada.

Cooperação entre municípios

A assinatura do Termo de Convênio Intermunicipal nº 01/2026 também evidencia a busca por soluções conjuntas para demandas que ultrapassam os limites administrativos de cada município.

Ao estabelecer uma atuação compartilhada, Alegrete e Manoel Viana fortalecem a estrutura de atendimento e contribuem para uma rede de proteção mais articulada. A medida permite concentrar esforços e recursos na garantia de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, especialmente daqueles que se encontram em situações que exigem acolhimento.

A cooperação intermunicipal é considerada estratégica para a consolidação de políticas públicas capazes de responder às necessidades da população de forma mais eficiente. No caso da infância e da adolescência, a integração entre os diferentes serviços e órgãos da rede de proteção é fundamental para assegurar atendimento adequado e preservar direitos.

Proteção como prioridade

A iniciativa reafirma o compromisso das administrações municipais com a construção de políticas públicas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes.

Mais do que a formalização de um acordo entre dois municípios, o convênio representa a união de esforços em torno de uma finalidade comum: garantir que crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento encontrem atendimento, segurança e condições adequadas durante o período em que estiverem sob proteção institucional.

A atuação integrada também reforça a importância de políticas públicas humanizadas, que considerem as necessidades individuais de cada criança e adolescente e busquem, sempre que possível e conforme as determinações legais e técnicas aplicáveis, a garantia de seus direitos e de sua proteção.

União de esforços

Com a assinatura do convênio, Alegrete e Manoel Viana dão mais um passo na construção de uma atuação conjunta na área da proteção social. A parceria amplia a capacidade de resposta dos municípios diante das demandas relacionadas ao acolhimento institucional e fortalece a rede de atendimento.

A iniciativa demonstra que a cooperação entre administrações municipais pode ser um instrumento importante para enfrentar desafios sociais e assegurar serviços públicos essenciais à população.

Ao colocar a proteção da infância e da adolescência entre as prioridades da atuação conjunta, os dois municípios reafirmam o compromisso de trabalhar de forma integrada para cuidar de quem mais precisa, fortalecendo uma rede de proteção baseada no acolhimento, na segurança e na garantia de direitos.

Foto: assessoria de comunicação PMA