Alegrete e região estão em alerta de tempestades severas

O plantão de ocorrências da Defesa Civil funciona 24h pelo número (55) 99147-7276 e o atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 pelo telefone (55) 3961-1606.

Samu Mental, BM e populares salvam uma jovem na Ponte Férrea

A Defesa Civil recomenda que em caso de rajadas de vento, não se abrigue embaixo de árvores, pois há riscos de quedas e descargas de energia elétrica e não estacione próximo a torres de transmissão e a placas de propaganda. Se possível desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

De acordo com a Defesa Civil, a aferição, no final desta tarde, era de que o nível do Rio Ibirapuitã estava 9,11m acima do normal. Oito famílias estão desalojadas com a enchente.