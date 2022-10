Alegrete elege um deputado estadual e continua com dois federais

O Rio Grande do Sul definiu seus 55 representantes na Assembleia Legislativa. Do total, 26 deputados conseguiram se reeleger. Os outros 29 são suplentes da atual legislatura ou estreantes. Eleito com 59.648 votos, Rodrigo Lorenzini Zucco, o alegretense Delegado Zucco, policial civil aos 52 anos, o republicano foi eleito para o 1º mandato. O Delegado Zucco foi o 9º mais votado em Alegrete com 549 votos (1,41%).

Alegretense do Republicanos foi eleito com apenas 549 votos no município

O candidato Lúcio do Prado foi o mais votado na cidade, recebeu 10016 votos. Já Paulo Berquo/PT obteve 4.390 votos (11,27%), e Moisés Fontoura/PDT, somou 2.172 votos (5,57%). No âmbito estadual Lúcio do Prado fechou com 16.939 votos, ficando atrás do último candidato eleito à assembleia por 8.007 votos. Já Paulo Bérquo totalizou 5.264 votos no estado e Moisés recebeu 2.633 votos. Somente entre os 10 mais votados em Alegrete, 25,61% de votos (9.980), foram em candidatos de fora da cidade.

Entre os deputados federais que vão representar o Rio Grande do Sul em Brasília e que foram escolhidos pelos gaúchos estão dois alegretenses. Afonso Motta/PDT que recebeu 70.307 votos. Só em Alegrete o pedetista conquistou 18862 votos (47,32%).

Agradeço de coração os 70.307 votos de confiança do povo gaúcho. A luta foi intensa e cada voto representa uma conquista e a renovação do compromisso com o desenvolvimento do nosso Estado, das nossas cidades. Compartilho com vocês essa grande alegria, alcançada com o trabalho de muitas mãos, com muito esforço e dedicação. O meu muito obrigado. Vamos avançar na luta”, postou o alegretense de coração em uma das suas redes sociais.

Natural de Porto Alegre, alegretense de coração foi reeleito ao congresso

Também obteve reeleição Fernanda Melchionna/PSOL com 199.894 votos. No município, Fernanda contabilizou 2.326 votos (5,83%). “Orgulho imenso de receber quase 200 mil votos de gaúchos e gaúchas e ser a 4ª parlamentar mulher mais bem votada de todo o Rio Grande do Sul. Obrigada a todos que depositaram o voto e a confiança no nosso trabalho. Essa campanha não seria possível se não fosse a força da nossa luta coletiva. Nossa voz é mais forte quando estamos juntos. Seguiremos na luta no segundo turno para derrotar Bolsonaro e livrar o RS do Bolsonarismo. Vamos em frente”, destacou a alegretense em sua rede social Facebook.

Alegretense foi reeleita com 2.326 votos na sua terra natal

Lula, do PT, foi o candidato mais votado para a Presidência da República na cidade. Para o cargo de governador do RS, Eduardo Leite, do PSDB, recebeu mais votos, 12.372 votos (30,89%), com Edegar Pretto/PT com 11.760 votos (29,36%), e Onyx Lorenzoni/PL com 10.382 votos (25,92%).

Ao fim da apuração na cidade, Lula, do PT, teve 50,94% dos votos para a Presidência (21.062 votos), enquanto Jair Bolsonaro foi a escolha de 40,02% dos eleitores (16.548 votos) do município.

Para senador Olívio Dutra/PT recebeu 46,17%, equivalente 17.252 votos e Hamilton Mourão/Republicanos teve 36,37% (13.591 votos).

Fotos: Joel Vargas e reprodução