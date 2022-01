Alegrete encerrou 2021 com redução nos indicadores de criminalidade

Share on Email

O município encerrou o ano de 2021 em queda nos indicadores criminais, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do RS.

O último mês de 2021, teve relativa diminuição nos crimes comparado com o mesmo mês de 2020, e também em comparação com o mês de novembro do ano passado.

Em dezembro de 2021, Alegrete registrou um homicídio doloso contra dois do mesmo mês em 2020. Furtos, um dos crimes mais praticados, houve diminuição. No 12º mês de 2020 ocorreram 50, no ano passado em dezembro foram 37, 11 a menos que registrados em novembro de 2021.

Os crimes de abigeato seguem em baixa. Novembro e dezembro de 2021 foram registrados 10 casos, cinco em cada. Diferente de 2020, quando o mês de dezembro finalizou com 9 ocorrências de abigeato.

Furtos de veículos, delitos relacionados à armas e munições e tráfico de entorpecentes tiveram um pequeno acréscimo. Em novembro de 2021 ocorreram dois furtos de veículos, contra três em dezembro. Já os delitos relacionado a armas e munições, de três em novembro do ano passado, pulou para 6 no mês seguinte.

Em dezembro de 2021 foram 4 ocorrências de posse de entorpecentes, diferente das seis em novembro do mesmo ano. Prisões por tráfico foram 4 em dezembro do ano passado, uma a mais comparado com o mês anterior.

Os crimes de estelionato, um dos mais recorrentes em 2021, também tiveram uma significativa redução. Em 2020, dezembro finalizou com 41 casos. No mesmo mês do ano passado foram 17, nove a menos que registrados em novembro de 2021. Outro crime que teve diminuição foram os roubos. Em dezembro de 2021, apenas um caso, sendo que um mês antes haviam sido registrados 5. Numa comparação, em dezembro de 2020, foram 6 ocorrências de roubos no município.

Após um ano, a cidade registrou em dezembro do ano passado uma vítima com lesão seguida de morte.