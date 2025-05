Alegrete enfrenta enchente com quase 13 metros no nível do Rio Ibirapuitã

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ao meio dia deste sábado(31), o nível do rio atingiu a marca de 12,94 metros, ultrapassando em mais de três metros a cota de inundação, que é de 9,70 metros. A vazão do rio é de 1.180 metros cúbicos por segundo, segundo dados da Defesa Civil local. O cenário foi classificado como desastre por inundação, agravado por dias consecutivos de chuvas intensas.

Situação das famílias afetadas

Até o momento, a Defesa Civil contabiliza:

59 famílias desabrigadas, totalizando 199 pessoas que precisaram sair de suas casas e estão abrigadas em estruturas temporárias.

Outras 92 famílias, somando 364 pessoas, foram desalojadas, ou seja, buscaram abrigo com parentes ou amigos.

Abrigos ativos

O município organizou uma rede de acolhimento emergencial. Estão em funcionamento como abrigos os seguintes locais:

Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha

Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano

Ginásio da Escola Honório Lemes

Igreja Exército de Salvação

SAIA (Serviço de Acolhimento Institucional de Alegrete)

Igreja Quadrangular

Berçário Industrial

Esses espaços têm recebido as famílias desabrigadas com apoio logístico e humanitário, enquanto as equipes técnicas realizam avaliação de danos nas áreas mais atingidas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ações da Defesa Civil e serviços prestados

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Defesa Civil e com apoio de voluntários, segue em monitoramento permanente do nível do Rio Ibirapuitã, realizando:

Retirada de famílias das áreas de risco ou já inundadas

Acolhimento nos abrigos

Distribuição de alimentos e lonas

Atendimento de saúde com equipes multidisciplinares

Campanha de arrecadação de doações como roupas, calçados, produtos de higiene e alimentos não perecíveis.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O Governo do Estado também destinou cobertores e kits de limpeza, que serão entregues às famílias afetadas após avaliação social individual.

Contato com a Defesa Civil

Moradores que precisem de auxílio ou desejem oferecer ajuda podem entrar em contato com a Defesa Civil de Alegrete pelos telefones:

📞 (55) 3120-1065

📱 (55) 99158-9544

A comunidade segue mobilizada, e o apelo por solidariedade continua diante do impacto das inundações que transformaram a rotina de centenas de famílias alegretenses.