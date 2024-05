Alegrete enfrenta mais uma enchente; 138 famílias e 10 bairros atingidos nesta sexta-feira

Share on Email

Com essa situação crítica, diversas famílias e indivíduos já foram afetados. Até o momento, 383 pessoas foram atingidas, dentre as quais 138 famílias tiveram suas residências diretamente impactadas. Desse total, 60 famílias encontram-se desabrigadas, somando 151 pessoas, enquanto 78 famílias foram desalojadas, totalizando 232 indivíduos.

Para dar suporte às famílias deslocadas, foram ativados diversos abrigos em locais estratégicos da cidade. Entre eles estão o Ginásio IEE Oswaldo Aranha, SAAIA, Ginásio EMEB Euripedes Brasil Milano, Quadra da Nós Os Ritmistas, IRMA, Parque Dr. Lauro e a Igreja Quadrangular.

Os bairros mais afetados até o momento incluem Vila Nova, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã, Promorar, Canudos, Tancredo Neves, Renascer e o Centro da cidade.

Em resposta a essa emergência, os esforços de resgate e assistência estão sendo coordenados pela Prefeitura Municipal de Alegrete, com o apoio decisivo do Exército Brasileiro e de voluntários da comunidade. Contudo, é importante ressaltar que as operações de auxílio devem ocorrer exclusivamente durante o período diurno, em respeito às questões de segurança.

Para mais informações e apoio, os contatos disponíveis são (55) 3120 1065 e (55) 991589544.